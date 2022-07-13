الكاظمي: أتمنى أن يدرك بايدن عزمنا على حل مشكلاتنا محلياً

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن العراق يرسم خطاه بنفسه محليا وإقليميا ودوليا، متمنياً أن يدرك الرئيس الأميركي جو بايدن عزم بلاده على حل مشكلاتها محلياً.

وقال الكاظمي في مقال نشر بمجلة "فورين بوليسي" حينما يصل بايدن إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع، فإنه سيصل إلى منطقة تواجه العديد من التحديات، كالإرهاب، والأمن الغذائي، والتغير المناخي".

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كما بيّن أن "الشرق الأوسط اليوم منطقة تواجه تلك التحديات في ظل مجموعة من القادة يسعون إلى أحداث تغيير إيجابي".

وأضاف، "سوف أمثل عراقاً متعافياً ويقف بثقة أكبر في المسرح الدولي وهو أقوى مما كان عليه منذ آخر زيارة للرئيس بايدن في عام 2016، أو حتى مما كان عليه عندما التقينا في المكتب البيضاوي العام الماضي".

دعم أميركي للعراق

إلى ذلك، أشار الكاظمي إلى أن "للولايات المتحدة دورا كبيرا في دعم العراق خلال سنوات عديدة، ونحن ممتنون للمساعدة والتضحيات التي قدمها الأميركيون لدعمنا".

وتابع أن "العراق اليوم يرسم خطاه بنفسه، محلياً وإقليمياً ودولياً"، موضحا أن "على الرئيس الأميركي أن يدرك بعد اجتماعنا في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة، عزمي أنا شخصياً، وتصميم الشعب العراقي على حل مشكلات العراق عبر الحلول العراقية".

كذلك أكد أن "العراق الآن هو ديمقراطية دستورية متعددة الأحزاب والأعراق ومازلنا في عملية مطولة لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات في الخريف الماضي، إذ إن تشكيل الحكومة استغرق وقتاً طويلاً، وهو فعلاً أمر أثار الشعور بالإحباط لدى الكثيرين داخل العراق وخارجه".

تأخر تشكيل الحكومة

وتابع قائلاً "إنني فخور بقدرة الدولة على الاستمرار بالعمل لخدمة المواطنين العراقيين، وحماية مواردنا الطبيعية، وأداء دور قيادي في مبادرات إقليمية تعزز الرفاهية والأمن".

يشار إلى أن جدول زيارة بايدن الشرق أوسطية التي بداها اليوم، يتضمن قمة مشتركة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين، قادة دول مجلس التعاون الخليجي العربية، والعاهل الأردني، والرئيس المصري، ورئيس وزراء العراق، في 16 يوليو.