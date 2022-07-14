العراق.. انفجار بمستودع أسلحة تابع للحشد قرب حدود سوريا

أفادت مصادر العربية والحدث فجر الخميس، بانفجار غامض في مخزن سلاح تابع لميليشيا الحشد الشعبي بالقائم في العراق قرب الحدود السورية.

وتنتشر مخازن السلاح العراقي داخل المناطق السكنية بشكل لافت بعد عام 2003، ومع بداية كل صيف يسترجع الناس مخاوفهم من انفجارها، نظرا لارتفاع درجات الحرارة، الذي يحوّل هذه المخازن إلى قنابل موقوتة، قد تودي بحياتهم.

مادة اعلانية

وشهد العراق، ما بين صيفي 2016 و2018، انفجار ثلاثة مخازن للأسلحة في جنوب وشرق العاصمة بغداد فقط.

انفجارات دامية

كان آخرها انفجار إحدى المستودعات الموجودة داخل حسينية في مدينة الصدر، ما أدى لمقتل عشرة أشخاص، وإصابة تسعين آخرين، إضافة لأضرار بالممتلكات الخاصة والعامة، وتدمير مدرسة ابتدائية قريبة من مكان الانفجار.

بينما شهد عام 2019 انفجار خمسة من مخازن السلاح العراقي في مناطق متفرّقة من البلاد، وكذلك الأمر في صيف عام 2020.

أما العام الماضي فقد شهد، خلال شهر يوليو، انفجار مخزن للأسلحة، يعود لفرقة “الإمام علي”، التابعة لميليشيا الحشد الشعبي في محافظة النجف.