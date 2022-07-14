مقتدى الصدر يرد ضمنيا على هجوم المالكي: لا نقيم له وزنا
أعلن الصدر أنه سيكون داعماً في الأيام المقبلة لأي حراك شعبي لمناصرة الإصلاح
رد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، ضمنيا على التسريب الصوتي لرئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، والذي تضمن سباباً واتهامات للصدريين بأنهم جبناء
وقال الصدر في تغريدة له مخاطباً أنصاره: "لا تكترثوا بالتسريبات، فنحن لا نقيم له وزناً".
July 14, 2022
وأضاف الصدر، قبل صلاة الجمعة الموحدة المقررة غدا، أنه لم يدخل في فتنة، وأن الخيار للشعب، مؤكداً أنه سيكون داعماً في الأيام المقبلة لأي حراك شعبي لمناصرة الإصلاح.
وفي وقت سابق أفادت مصادر محلية أن أنصار الصدر شكلوا لجاناً لتنظيم إقامة صلوات موحدة، وأخرى لترتيب صفوف حراكهم، على أن تكون أول صلاة الجمعة القادمة في بغداد ومحافظات أخرى.
ووفق مراقبين، فإن دعوة الصدر هذه تأتي لإظهار قوة تياره، خصوصاً بعد استقالة نوابه الـ73 من البرلمان الشهر الماضي.
وغرقت البلاد منذ انتهاء الانتخابات النيابية الماضية في العاشر من أكتوبر 2021، في أزمة سياسية عجزت معها الأطراف الأساسية عن الاتفاق عن انتخاب رئيس وتشكيل الحكومة المقبلة، بعد أن ادعت كل كتلة أن لديها الغالبية في البرلمان الذي يضم 329 نائباً.
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