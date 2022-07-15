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الصدر: لا يمكن تشكيل حكومة بوجود سلاح منفلت وميليشيات

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حشود صدرية في صلاة الجمعة بالعراق
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العراق

الصدر: لا يمكن تشكيل حكومة بوجود سلاح منفلت وميليشيات

في استعراض قوة.. مقتدى الصدر يهاجم المالكي ضمنياً ويطالب بحل الفصائل المسلحة بالعراق

العربية.نت، وكالات

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دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، إلى إبعاد الحشد الشعبي عن التدخلات الخارجية.

وأكد الصدر ضرورة حل جميع الفصائل المسلحة في العراق، مضيفا أنه لا يمكن تشكيل حكومة عراقية بوجود سلاح منفلت وميليشيا.

الصدر والمالكي
الصدر والمالكي

وفي انتقاد ضمني لرئيس ائتلاف "دولة القانون" في العراق نوري المالكي، قال مقتدى الصدر إنه لا يجب تكرار المأساة القديمة حتى لا تُعاد مجزرة سبايكر التي وقعت عام 2014 على يد تنظيم داعش وراح ضحيتها المئات من جنود وضباط الجيش العراقي.

وفي وقت سابق، احتشد عشرات الآلاف من العراقيين في إحدى ضواحي بغداد لأداء صلاة جمعة موحدة دعا إليها مقتدى الصدر، ما أثار مخاوف من عدم الاستقرار وسط أزمة سياسية عميقة أعقبت الانتخابات الوطنية في البلاد.

من حشود الصدريين في صلاة الجمعة
  • من حشود الصدريين في صلاة الجمعة
  • من حشود الصدريين في صلاة الجمعة
2 صور
من حشود الصدريين في صلاة الجمعة
من حشود الصدريين في صلاة الجمعة
من حشود الصدريين في صلاة الجمعة
من حشود الصدريين في صلاة الجمعة

وأفادت مصادر محلية أن أنصار الصدر شكلوا لجاناً لتنظيم إقامة صلوات موحدة، على أن تكون البداية في صلاة الجمعة اليوم في بغداد ومحافظات أخرى.

ووفق مراقبين، فإن دعوة الصدر جاءت لإظهار قوة تياره، خصوصاً بعد استقالة نوابه الـ73 من البرلمان الشهر الماضي.

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وغرقت البلاد منذ انتهاء الانتخابات النيابية الماضية في العاشر من أكتوبر 2021، في أزمة سياسية عجزت معها الأطراف الأساسية عن الاتفاق عن انتخاب رئيس وتشكيل الحكومة المقبلة، بعد أن ادعت كل كتلة أن لديها الغالبية في البرلمان الذي يضم 329 نائباً.

وأمس الخميس، رد زعيم التيار الصدري ضمنيا على التسريب الصوتي للمالكي، والذي تضمن سباباً واتهامات للصدريين بأنهم جبناء.

وقال الصدر في تغريدة له مخاطباً أنصاره: "لا تكترثوا بالتسريبات، فنحن لا نقيم له وزناً".

وأضاف الصدر أن الخيار للشعب، مؤكداً أنه سيكون داعماً في الأيام المقبلة لأي حراك شعبي لمناصرة الإصلاح.

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