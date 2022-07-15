الكاظمي متوجهاً للسعودية: العراق لن يكون في أي محور عسكري
يشارك الكاظمي السبت في قمة جدة مع الرئيس الأميركي جو بايدن وعدد من القادة والرؤساء العرب
أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، أن "العراق لن يكون في أي محور عسكري".
جاءت كلمة الكاظمي قبيل توجهه إلى السعودية للمشاركة في قمم جدة مع الرئيس الأميركي جو بايدن وعدد من القادة والرؤساء العرب.
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وفي كلمته من مطار بغداد قبيل سفره، أكد الكاظمي أن "العراق لن يكون منطلقا لتهديد دول الجوار".
ويتضمن جدول زيارة بايدن إلى السعودية في يومها الثاني، حضور قمة خليجية بحضور ومشاركة قادة مصر والأردن والعراق، لدعم وتعزيز جهود التعاون والتنسيق المستمر بين الشركاء في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.
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