جريمة مروعة تهز بغداد.. قتل صديقه ورمى جثته!

جريمة مروعة وغامضة هزت الرأي العام العراقي في الساعات الماضية، بعد قيام شخص بقتل صديقه ورمي جثته في منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد.

إلا أن مديرية مكافحة إجرام بغداد، كشفت اليوم الأحد، الملابسات.

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استنجاد شقيق المجني عليه

وقالت في بيان إن مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من الكشف عن جريمة قتل غامضة لمتهم قتل صديقه ورمى جثته في النهروان، وفق وسائل إعلام محلية.

كما أوضحت أن عملية القبض جرت بعد أن استنجد شقيق المجني عليه بمفارز مكتب بغداد الجديدة لمكافحة الإجرام عن خطف أخيه من قبل شخص مجهول. وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة.

خلال 5 ساعات

وبعد التحري وجمع المعلومات وخلال 5 ساعات، تم التوصل إلى العجلة التي استقلها المجني عليه، فتم ضبطها والقبض على المتهم وانتشال الجثة من منطقة النهروان. ولدى إجراء التحقيق معه اعترف بارتكابه جريمة القتل.

إلى ذلك دُونت أقوال المتهم بالاعتراف ابتدائياً وصدقت قضائياً، وتم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق. كما تم توقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات لينال جزاءه.