5 قتلى بقصف تركي على سيارة غرب الموصل

قتل 5 أشخاص بقصف نفذته مسيرة تركية على سيارة غرب مدينة الموصل شمال العراق، وفق ما أفاد مراسل "العربية/الحدث"، الأحد.

يذكر أنه في 17 يونيو الفائت، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، وقوع 4 قتلى من مسلحي حزب العمال الكردستاني جراء استهدافهم بمسيّرة تركية استهدفت سيارة كانت تقلهم في بلدة كلار جنوب مدينة السليمانية شمال العراق، وأدت الغارة أيضاً إلى إصابة شخص خامس.

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وقال الجهاز إن الخمسة كانوا يقودون سيارتهم في بلدة كلار في حوالي الساعة السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش عندما أصابتهم ضربة الطائرة المسيرة.

هجوم جوي وبري

وكانت تركيا أعلنت في 28 أبريل الفائت، أنها أطلقت هجوماً جوياً وبرياً جديداً ضد المقاتلين الأكراد في شمال العراق تشارك فيه قوات خاصة ومسيّرات قتالية.

وتأتي هذه العملية التي أطلق عليها اسم "قفل المخلب" بعد عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" اللتين أطلقهما الجيش التركي عام 2020.

يشار إلى أن حزب العمال الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة "إرهابية"، يقود تمرّداً ضد الدولة التركية منذ العام 1984.

فيما تشن تركيا عادة هجمات في العراق، حيث لحزب العمال قواعد في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان الحدودي، ما يثير حفيظة بغداد التي دانت أكثر من مرة تلك الضربات التي تنتهك سيادة البلاد.