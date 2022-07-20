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العراق.. مقتل 9 وإصابة 23 في هجوم صاروخي تركي على دهوك

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قصف تركي على دهوك
من القصف على دهوك
العراق

العراق.. مقتل 9 وإصابة 23 في هجوم صاروخي تركي على دهوك

الهجوم استهدف منتجعاً في مدينة زاخو الواقعة على الحدود بين إقليم كردستان العراق وتركيا

بغداد - رويترز

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أعلن مصدر أمني كردي ومسؤول كردي، اليوم الأربعاء، أن 9 أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 23 في هجوم صاروخي تركي على محافظة دهوك شمال العراق.

وقال المسؤول الكردي إن الهجوم استهدف منتجعا في مدينة زاخو الواقعة على الحدود بين إقليم كردستان العراق وتركيا.

القصف التركي على دهوك في العراق
  • القصف التركي على دهوك في العراق
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القصف التركي على دهوك في العراق
القصف التركي على دهوك في العراق

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية انه في تمام الساعة 13:50، الأربعاء،ـ تعرض مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق إلى قصف مدفعي عنيف ادى الى مقتل 8 مواطنين وجرح 23 مواطن آخر جميعهم من السياح المدنيين تم إخلائهم إلى قضاء زاخو .

وأمر القائد العام للقوات المسلحة بالتحقيق الفوري بالحادث وإيفاد وزير الخارجية ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد قوات حرس الحدود إلى محل الحادث للوقوف على حيثياته وزيارة الجرحى.

ورغم أن تلك العمليات التركية تثير توتراً مع الحكومة العراقية، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أكثر من مرة أن بلاده تعتزم معالجة مسألة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق إذا كانت بغداد "غير قادرة على القيام بذلك"، وفق قوله.

يذكر أن تركيا تشن غارات جوية متكررة على قواعد خلفية لحزب العمال الكردستاني بالمناطق الجبلية في شمال العراق، وتنفذ أحيانا عمليات توغل باستخدام قوات خاصة.

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