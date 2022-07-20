العراق.. هجوم داعشي يخلف 6 قتلى من الشرطة

قُتل 6 من عناصر الشرطة الاتحادية العراقية، وأصيب 7 آخرون، في هجوم وقع ليلاً في منطقة نائية تقع على بعد 140 كيلومترا شمال العاصمة بغداد، نسب لتنظيم داعش، كما أفاد مصدر عسكري.

وقال المصدر، الذي فضلّ عدم الكشف عن هويته، إن "10 إلى 15 عنصراً في تنظيم داعش قاموا بمهاجمة نقطة للشرطة الاتحادية بعد منتصف الليل (الأربعاء). وطال الهجوم نحو ساعة".

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ووقع الهجوم في منطقة الجلام بمحافظة صلاح الدين، وهي منطقة لا تزال تنشط فيها خلايا لتنظيم داعش.

ومن جانبها، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أن "وفدا أمنيا رفيعا ضم رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد قوات الشرطة الاتحادية وقائد القوات البرية، وصل إلى قاطع عمليات سامراء لمعرفة ملابسات العمل الإرهابي ضد الشرطة الاتحادية في منطقة الجلام بقضاء الدور في محافظة صلاح الدين".

وتعهد البيان بالعمل "على محاسبة المتورطين بهذا الحادث الغاشم"، و"القصاص العاجل من العناصر الإرهابية".