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تركيا تنفي مسؤوليتها عن هجوم دهوك وتؤكد أنه "عمل إرهابي"

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Medics transport the body of a victim following Turkish shelling in the city of Zakho in the north of Iraq's autonomous Kurdish region on July 20, 2022. Eight civilians including two children were killed and 23 wounded in northern Iraq's Kurdistan region, when artillery shells hit a park in an attack local officials blamed on Turkey. (Photo by Ismael ADNAN / AFP)
نقل ضحايا الغارة على دهوك إلى مستشفيات المنطقة
التدخل التركي

تركيا تنفي مسؤوليتها عن هجوم دهوك وتؤكد أنه "عمل إرهابي"

وزارة الخارجية التركية أكدت أن أنقرة "تولي أقصى درجات الحذر لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين" أثناء تنفيذها عمليات "ضد الإرهابيين"

العربية.نت

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قالت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، إن أنقرة تعتقد أن الهجوم على محافظة دهوك العراقية، الذي أودى بحياة ثمانية وأصاب 23 آخرين، كان هجوماً إرهابياً، ودعت السلطات العراقية لتجنب إصدار بيانات متأثرة "بدعاية منظمات إرهابية"، حسب تعبيرها.

وكانت وسائل إعلام عراقية رسمية ذكرت في وقت سابق، أن تركيا هي من شنت الهجوم.

نقل ضحايا الغارة على دهوك إلى مستشفيات المنطقة
نقل ضحايا الغارة على دهوك إلى مستشفيات المنطقة

وقالت الخارجية التركية في بيان، إن أنقرة حزينة لسقوط ضحايا في الهجوم.

وأضافت أن تركيا تولي أقصى درجات الحذر لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين أو إلحاق أضرار بالمواقع التاريخية أو الثقافية أثناء تنفيذها عمليات "ضد الإرهابيين".

وتابع البيان أن تركيا مستعدة لاتخاذ أي خطوات ضرورية لكشف الحقيقة وراء الهجوم.

وكانت وسائل إعلام رسمية في العراق قد قالت، الأربعاء، إن ثمانية سائحين قتلوا وأصيب 23 آخرون في هجوم تركي على منتجع جبلي في محافظة دهوك بشمال البلاد.

وذكر التلفزيون الرسمي أن "قصفاً مدفعياً عنيفاً" أصاب منتجعاً في مدينة زاخو الواقعة على الحدود بين إقليم كردستان العراق وتركيا.

نقل ضحايا الغارة على دهوك إلى مستشفيات المنطقة
نقل ضحايا الغارة على دهوك إلى مستشفيات المنطقة

وقال وزير الصحة في إقليم كردستان في بيان، إن من بين الضحايا أطفالاً يبلغ أحدهم من العمر عاماً واحداً، مضيفا أن جميع الضحايا توفوا قبل وصولهم إلى المستشفى.

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وتشن تركيا بانتظام غارات جوية على شمال العراق وأرسلت قوات خاصة لدعم عملياتها الهجومية في إطار حملة طويلة الأمد في العراق وسوريا ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية. وتصنف أنقرة الجماعتين ضمن المنظمات الإرهابية.

وبدأ حزب العمال الكردستاني في حمل السلاح ضد الدولة التركية عام 1984. وقُتل أكثر من 40 ألفا في الصراع الذي كان يتركز في الماضي بشكل أساسي في جنوب شرق تركيا، حيث يسعى حزب العمال الكردستاني لإقامة دولة كردية.

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