تركيا تنفي مسؤوليتها عن هجوم دهوك وتؤكد أنه "عمل إرهابي"

قالت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، إن أنقرة تعتقد أن الهجوم على محافظة دهوك العراقية، الذي أودى بحياة ثمانية وأصاب 23 آخرين، كان هجوماً إرهابياً، ودعت السلطات العراقية لتجنب إصدار بيانات متأثرة "بدعاية منظمات إرهابية"، حسب تعبيرها.

وكانت وسائل إعلام عراقية رسمية ذكرت في وقت سابق، أن تركيا هي من شنت الهجوم.

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وقالت الخارجية التركية في بيان، إن أنقرة حزينة لسقوط ضحايا في الهجوم.

وأضافت أن تركيا تولي أقصى درجات الحذر لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين أو إلحاق أضرار بالمواقع التاريخية أو الثقافية أثناء تنفيذها عمليات "ضد الإرهابيين".

وتابع البيان أن تركيا مستعدة لاتخاذ أي خطوات ضرورية لكشف الحقيقة وراء الهجوم.

وكانت وسائل إعلام رسمية في العراق قد قالت، الأربعاء، إن ثمانية سائحين قتلوا وأصيب 23 آخرون في هجوم تركي على منتجع جبلي في محافظة دهوك بشمال البلاد.

وذكر التلفزيون الرسمي أن "قصفاً مدفعياً عنيفاً" أصاب منتجعاً في مدينة زاخو الواقعة على الحدود بين إقليم كردستان العراق وتركيا.

وقال وزير الصحة في إقليم كردستان في بيان، إن من بين الضحايا أطفالاً يبلغ أحدهم من العمر عاماً واحداً، مضيفا أن جميع الضحايا توفوا قبل وصولهم إلى المستشفى.

وتشن تركيا بانتظام غارات جوية على شمال العراق وأرسلت قوات خاصة لدعم عملياتها الهجومية في إطار حملة طويلة الأمد في العراق وسوريا ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية. وتصنف أنقرة الجماعتين ضمن المنظمات الإرهابية.

وبدأ حزب العمال الكردستاني في حمل السلاح ضد الدولة التركية عام 1984. وقُتل أكثر من 40 ألفا في الصراع الذي كان يتركز في الماضي بشكل أساسي في جنوب شرق تركيا، حيث يسعى حزب العمال الكردستاني لإقامة دولة كردية.