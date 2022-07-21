عقب هجوم دهوك.. برلين تدعو لفتح تحقيق طارئ في الملابسات

دانت وزارة الخارجية الألمانية، الخميس، قصفاً أودى بحياة 9 مدنيين في منتجع سياحي شمال العراق، وحمّلت بغداد أنقرة المسؤولية عنه، داعية إلى فتح تحقيق طارئ في الملابسات والمسؤوليات عن هذه العملية.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان، إن "الهجمات على المدنيين غير مقبولة على الإطلاق، ويجب أن تكون حمايتهم أولوية مطلقة في جميع الظروف".

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كما أضافت أن ألمانيا "تولي أهمية قصوى لاحترام سيادة الدولة العراقية واحترام القانون الدولي".

9 قتلى بينهم أطفال

يذكر أن تسعة مدنيين قتلوا، بينهم أطفال، وأُصيب 23 بجروح، الأربعاء، في شمال العراق بقصف حمّلت بغداد أنقرة مسؤوليته، ما دعا العراق إلى استدعاء القائم بالأعمال في أنقرة والمطالبة بانسحاب القوات التركية من أراضيه.

في المقابل، نفت أنقرة مسؤوليتها عن الهجوم متهمة مقاتلي حزب العمال الكردستاني PKK بالمسؤولية عنه، وهو تنظيم تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون بأنه "إرهابي"، ويشن تمرداً ضدها منذ العام 1984.

كما لفتت الخارجية التركية إلى أن "مثل هذه الهجمات" تقوم بتنفيذها "منظمات إرهابية".

عمليات عسكرية

وتشن أنقرة التي تقيم منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق، مراراً عمليات عسكرية ضد حزب العمال الذي يملك مخيمات تدريب وقواعد خلفية له في المنطقة.

يشار إلى أن العمليات العسكرية التركية في شمال العراق تُفاقم الضغط على العلاقات بين أنقرة وحكومة بغداد التي تتهم تركيا بانتهاك سيادة أراضيها، رغم أن البلدين شريكان تجاريان هامان.