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تسريب جديد للمالكي.. هاجم الحلبوسي والسيستاني وشتم الشيعة

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نوري المالكي يدلي بصوته
نوري المالكي

تسريب جديد للمالكي.. هاجم الحلبوسي والسيستاني وشتم الشيعة

دبي - العربية.نت

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لا تزال أزمة تسريب التسجيلات الصوتية لرئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، مستمرة.

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ففي المقطع الجديد، اتهم رئيس "ائتلاف دولة القانون"، المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني، بالصمت، زاعماً أن هذا السكوت سيؤدي لعودة البعثيين للسلطة مجددا، في إشارة منه إلى حزب البعث الذي كان يحكم البلاد إبان حكم صدّام حسين.

حديث عن عودة البعث!

كما انتقد المالكي بكلامه أيضاً رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، مشدداً على أن الأخير يخترق ‏اجتماعات الإطار التنسيقي.

كذلك وصف رئيس الوزراء العراقي الأسبق الشيعة بـ"الأراذل".

ويُسمع في التسريب المالكي، وهو يقول إن "الشيعة في خطر، لأن البعثيين الآن ارتقوا مراتب خطيرة، ودخلوا في صلب الدولة، وأنشأوا أحزابا تحت عنوان (تقدم)، الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، وهو حزب قديم، أنشأه واحد من الشخصيات، لكنه توفي، وتسلّمه الحلبوسي بعده".

"ويكيليكس المالكي"

يذكر أن تسريبات رئيس الوزراء العراقي الأسبق رئيس "ائتلاف دولة القانون"، نوري المالكي، باتت تعرف في العراق بـ"ويكيليكس المالكي".

وقد ضجّت الأوساط العراقية بتفاصيل التسريبات، كما انشغلت بها الأوساط الاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وصلت لاندلاع احتجاجات على خلفية المعلومات المسرّبة.

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