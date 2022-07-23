بسبب هجوم دهوك.. العراق يشتكي تركيا لمجلس الأمن

قدمت وزارة الخارجية العراقية، السبت، شكوى لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وطلبت عقد جلسة طارئة حول "الاعتداء التركي" على محافظة دهوك، والذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.

وقالت الخارجية العراقية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، نقلاً عن المتحدث باسمها، إن "وزارة الخارجية توجه شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، وتطلب عقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي، الذي أسفر عن وقوع أعداد من المدنيين الآمنين بين قتيل وجريح في محافظة دهوك".

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9 قتلى بينهم أطفال

يذكر أن تسعة مدنيين قتلوا، بينهم أطفال، وأُصيب 23 بجروح، الأربعاء، في منتجع سياحي شمال العراق بقصف حمّلت بغداد أنقرة مسؤوليته، ما دعا العراق إلى استدعاء القائم بالأعمال في أنقرة والمطالبة بانسحاب القوات التركية من أراضيه.

في المقابل، نفت أنقرة مسؤوليتها عن الهجوم متهمة مقاتلي حزب العمال الكردستاني PKK بالمسؤولية عنه، وهو تنظيم تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون بأنه "إرهابي"، ويشن تمرداً ضدها منذ العام 1984.

كما لفتت الخارجية التركية إلى أن "مثل هذه الهجمات" تقوم بتنفيذها "منظمات إرهابية".

عمليات عسكرية

وتشن أنقرة التي تقيم منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق، مراراً عمليات عسكرية ضد حزب العمال الذي يملك مخيمات تدريب وقواعد خلفية له في المنطقة.

يشار إلى أن العمليات العسكرية التركية في شمال العراق تُفاقم الضغط على العلاقات بين أنقرة وحكومة بغداد التي تتهم تركيا بانتهاك سيادة أراضيها، رغم أن البلدين شريكان تجاريان هامان.