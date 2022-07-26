العراق.. تأجيل محاكمة قاتل هشام الهاشمي للمرة الرابعة

رغم مرور سنتين على اغتيال الباحث والمحلل الأمني العراقي هشام الهاشمي أمام منزله بمنطقة زيونة شرق بغداد في يوليو 2020، إلا أن محاكمة القاتل ما زالت رهن التأجيل، فقد أعلن عن إرجاء محاكمة القاتل للمرة الرابعة على التوالي.

وقالت السلطات القضائية العراقية، الثلاثاء، إنه تم تأجيل محاكمة قاتل هشام الهاشمي إلى 31 أغسطس المقبل.

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وكانت القوات الأمنية ألقت القبض على قاتل الهاشمي في 15 يوليو 2021، ويدعى أحمد حمداوي عويد الكناني، وهو كان ضمن مجموعة مؤلفة من أربعة أشخاص نفذوا الجريمة.

وأُجلت محاكمة الكناني من قبل القضاء العراقي ثلاث مرات، كان آخرها في مايو الماضي، لتكون هذه المرة الرابعة.

والمتهم بقتل الهاشمي ضابط شرطة برتبة ملازم أول، واعترف بعد التحقيق بقتل الهاشمي. كما أقر في تسجيل بثه التلفزيون بأنه أطلق أربع إلى خمس رصاصات على الهاشمي من مسدسة الحكومي.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن الاعتقال، مشيراً إلى أن حكومته أوفت بوعدها في تقديم الجناة للعدالة.

ولم تعلن السلطات العراقية عن الجهة التي تقف وراء عملية الاغتيال، إلا أنها ذكرت أن الكناني ينتمي لجهة خارجة عن القانون.

هذا وأسهم مقتل الهاشمي (47 عاماً) الذي التقطت كاميرا مراقبة جريمة اغتياله بعدة طلقات نارية أمام منزله في بغداد في يوليو 2020، وفر مهاجموه على دراجة نارية، في انتشار مناخ من الترويع والخوف بين النشطاء في العراق وأبرز معركة الحكومة للسيطرة على الجماعات المسلحة.

وأحدث خبر الاغتيال صدمة كبيرة في صفوف العراقيين، خصوصاً أن الراحل كان غرد قبل حوالي ساعة من اغتياله، على حسابه بموقع تويتر، تحدث فيها عن الوضع في العراق.

ويعد الهاشمي من أبرز الباحثين في مجال الأمن والسياسة، وهو خبير أمني معتمد من قبل وسائل الإعلام العربية والأجنبية، وعدد من جامعات ودور البحث في العالم.