إقليم كردستان العراق يدين الهجوم على حقل كورمور للغاز في السليمانية
حقل كورمور للغاز في محافظة السليمانية تعرض للقصف بـ 3 صواريخ
أدانت حكومة إقليم كردستان العراق الهجوم الصاروخي على حقل كورمور للغاز في محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، والذي نسبته إلى "جماعات مسلحة".
وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم في بيان: "ندعو الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الهجمات، ومنع تكرارها".
مادة اعلانية
وأشار البيان إلى أن هذه الهجمات المتكررة تهدف إلى "تقويض الأمن والاستقرار في عموم العراق والازدهار الاقتصادي في إقليم كردستان".
وكانت شبكة (رووداو) الإعلامية الكردية أفادت في وقت سابق اليوم نقلا عن قائممقام جمجمال باستهداف الحقل بثلاثة صواريخ.
اقرأ أيضاً
-
السعودية.. القبض على مقيمة ظهرت في بثّ تتحدث بمضامين غير أخلاقيةجرى إيقاف المقيمة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة السعودية
-
أردوغان: مساعي تطوير العلاقات مع السعودية لا تزال مستمرةالرئيس التركي: "مساعينا للمصالحة بين روسيا وأوكرانيا بدأت قبل الحرب.. ولا نزال نواصل جهودنا" العرب والعالم
-
اليمن.. مقتل وإصابة 18 جندياً ضمن 288 خرقاً حوثياً للهدنةالجيش أحبط أكثر من 3 محاولات تسلل باتجاه مواقع عسكرية غرب حجة، ومحاولة تسلل باتجاه مواقع في جبهة حلحل لودر بمحور أبين اليمن
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية