إقليم كردستان العراق يدين الهجوم على حقل كورمور للغاز في السليمانية

أدانت حكومة إقليم كردستان العراق الهجوم الصاروخي على حقل كورمور للغاز في محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، والذي نسبته إلى "جماعات مسلحة".

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم في بيان: "ندعو الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الهجمات، ومنع تكرارها".

مادة اعلانية

وأشار البيان إلى أن هذه الهجمات المتكررة تهدف إلى "تقويض الأمن والاستقرار في عموم العراق والازدهار الاقتصادي في إقليم كردستان".



وكانت شبكة (رووداو) الإعلامية الكردية أفادت في وقت سابق اليوم نقلا عن قائممقام جمجمال باستهداف الحقل بثلاثة صواريخ.