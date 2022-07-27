بصواريخ غراد.. هجوم يستهدف قاعدة تركية شمال العراق

تعرضت قاعدة زيلكان التركية في محافظة نينوى شمال العراق إلى قصف صاروخي، وفق ما نقل مراسل العربية/الحدث عن مصادر أمني.

وتعرضت القاعدة إلى قصف بثلاثة صواريخ من عيار 122 ملم غراد وسقطت جميعها بمحيط معسكر القاعدة الذي تتواجد فيه القوات التركية في بعشيقة.

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في موازاة ذلك، تعرض محيط القنصلية التركية في الموصل لقصف صاروخي، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار مادية.

وكانت طائرات تركية قصفت مناطق في قضاء العمادية الحدودي شمالي محافظة دهوك يوم الجمعة، بعد ساعات من وقوع هجوم بمسيرتين مفخختين، على قاعدة بامرني التركية بقضاء العمادية.

هجوم دهوك

هذه التطورات أتت بعد وقوع هجوم الأربعاء، استهدف أحد المنتجعات السياحية في محافظة دهوك بكردستان العراق، أسفر عن وفاة وإصابة مدنيين.

وقتل تسعة مدنيين بينهم أطفال، وأُصيب 23 بجروح، في شمال العراق بقصف حمّلت بغداد أنقرة مسؤوليته، ما دعا العراق إلى استدعاء القائم بالأعمال في أنقرة والمطالبة بانسحاب القوات التركية من أراضيه وتقديم اعتذار رسمي وتعويض الضحايا.

في المقابل، نفت أنقرة مسؤوليتها عن الهجوم متهمة مقاتلي حزب العمال الكردستاني PKK بالمسؤولية عنه، وهو تنظيم تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون بأنه "إرهابي"، ويشن تمرداً ضدها منذ العام 1984.

انقرة تنفي

كما لفتت الخارجية التركية إلى أن "مثل هذه الهجمات" تقوم بتنفيذها "منظمات إرهابية".

وتشن أنقرة التي تقيم منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق، مراراً عمليات عسكرية ضد حزب العمال الذي يملك مخيمات تدريب وقواعد خلفية له في المنطقة.

يشار إلى أن العمليات العسكرية التركية في شمال العراق تُفاقم الضغط على العلاقات بين أنقرة وحكومة بغداد التي تتهم تركيا بانتهاك سيادة أراضيها، رغم أن البلدين شريكان تجاريان هامان.