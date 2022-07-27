.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بعد ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة.. قاآني في العراق

  • الخط
قآاني
قائد فيلق القدس إسماعيل قآاني
خاص

بعد ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة.. قاآني في العراق

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفادت مصادر العربية بأن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني وصل العاصمة العراقية بغداد.

وقائع مروعة لعمليات اختطاف الحوثي لعشرات اليمنيات بحجة اليمن وقائع مروعة لعمليات اختطاف الحوثي لعشرات اليمنيات بحجة

تأتي الزيارة بعد يومين من ترشيح الإطار التنسيقي الموالي لإيران، محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية، بعد انسحاب مرشح الفتح قاسم الأعرجي من السباق.

إجماع الإطار التنسيقي

وبحسب مصادر إعلامية، صوّت الإطار التنسيقي بالإجماع على ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة خلال اجتماعه الذي عقده في منزل زعيم "تحالف الفتح" هادي العامري ببغداد الاثنين.

ولم تتشكل حكومة جديدة في العراق منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي.

ولا يزال مصطفى الكاظمي يترأس الحكومة في انتظار اتفاق الكتل السياسية على مرشح للمنصب.

زيارة غامضة

و"الإطار التنسيقي" هو تحالف من أحزاب شيعية مقربة من إيران تشكّل في مارس 2021. ويُصنّف السوداني في الأوساط السياسية على أنه قريب من قوى "الإطار التنسيقي" ومن النواب المستقلين.

وقبل 3 أسابيع، كشف عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني عن عقد اجتماع بين رئيس “الاتحاد” بافل طالباني، وإسماعيل قاآني.

وفي مطلع العام الجاري، اجتمع قآاني مع قادة الإطار التنسيقي في العاصمة بغداد، كما التقى قيادات الفصائل المسلحة الموالية لطهران في العراق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تحذيرات من تعطل أحد أهم معابر أوروبا في ذروة العطلة الصيفية.. لماذا؟ تحذيرات من تعطل أحد أهم معابر أوروبا في ذروة العطلة الصيفية.. لماذا؟
اكتشف المزيد