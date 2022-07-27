بعد ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة.. قاآني في العراق

أفادت مصادر العربية بأن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني وصل العاصمة العراقية بغداد.

تأتي الزيارة بعد يومين من ترشيح الإطار التنسيقي الموالي لإيران، محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية، بعد انسحاب مرشح الفتح قاسم الأعرجي من السباق.

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إجماع الإطار التنسيقي

وبحسب مصادر إعلامية، صوّت الإطار التنسيقي بالإجماع على ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة خلال اجتماعه الذي عقده في منزل زعيم "تحالف الفتح" هادي العامري ببغداد الاثنين.

ولم تتشكل حكومة جديدة في العراق منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي.

ولا يزال مصطفى الكاظمي يترأس الحكومة في انتظار اتفاق الكتل السياسية على مرشح للمنصب.

زيارة غامضة

و"الإطار التنسيقي" هو تحالف من أحزاب شيعية مقربة من إيران تشكّل في مارس 2021. ويُصنّف السوداني في الأوساط السياسية على أنه قريب من قوى "الإطار التنسيقي" ومن النواب المستقلين.

وقبل 3 أسابيع، كشف عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني عن عقد اجتماع بين رئيس “الاتحاد” بافل طالباني، وإسماعيل قاآني.

وفي مطلع العام الجاري، اجتمع قآاني مع قادة الإطار التنسيقي في العاصمة بغداد، كما التقى قيادات الفصائل المسلحة الموالية لطهران في العراق.