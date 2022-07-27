تركيا: العراق لا يستطيع طرد التنظيمات المسلحة من أراضيه

بعد هجوم أودى بحياة 9 مدنيين في منتجع سياحي شمال العراق، وحمّلت بغداد أنقرة المسؤولية عنه التي بدورها نفت ذلك، اتهم وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الأربعاء، الحكومة العراقية بعدم القدرة على إدارة معركة "فعالة" ضد التنظيمات المسلحة على أراضيها.

وقال جاوش أوغلو إن "هذا هو سبب الاستفزازات ضدنا"، معتبراً أن "العراق لا يستطيع طرد التنظيمات المسلحة من أراضيه. وعليه نحن نفعل ذلك"، بحسب ما نقلت عنه قناة "تي آر تي".

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غير أنه أكد على احترام بلاده لوحدة الأراضي العراقية.

كما أضاف أن "التنظيمات المسلحة لا تزال موجودة في العراق، وتنظيم داعش سيطر على جزء من البلاد".

بينهم أطفال

يذكر أن 9 مدنيين قتلوا، بينهم أطفال، وأُصيب 23 بجروح، في 20 يوليو الحالي، بمنتجع سياحي شمال العراق بقصف حمّلت بغداد أنقرة مسؤوليته، ما دعا العراق إلى استدعاء القائم بالأعمال في أنقرة والمطالبة بانسحاب القوات التركية من أراضيه.

في المقابل، نفت أنقرة مسؤوليتها عن الهجوم متهمة مقاتلي حزب العمال الكردستاني PKK بالمسؤولية عنه، وهو تنظيم تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون بأنه "إرهابي"، ويشن تمرداً ضدها منذ العام 1984.

كما لفتت الخارجية التركية إلى أن "مثل هذه الهجمات" تقوم بتنفيذها "منظمات إرهابية".

عمليات عسكرية

وتشن أنقرة التي تقيم منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق، مراراً عمليات عسكرية ضد حزب العمال الذي يملك مخيمات تدريب وقواعد خلفية له في المنطقة.

يشار إلى أن العمليات العسكرية التركية في شمال العراق تُفاقم الضغط على العلاقات بين أنقرة وحكومة بغداد التي تتهم تركيا بانتهاك سيادة أراضيها، رغم أن البلدين شريكان تجاريان هامان.