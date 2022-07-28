استهداف قاعدة تركية بدهوك.. وأنقرة "تحيد" قيادية كردية

استهدف قصف، اليوم الخميس، مناطق تقع في محيط قاعدة بامرني التركية الواقعة في محافظة دهوك شمال العراق.

وبحسب مصادر قناتي "العربية" و"الحدث"، سقطت قذيفة على قرية بالقرب من قاعدة بامرني العسكرية التركية دون تسجيل وقوع إصابات.

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ويعتقد أن مصدر هذه القذيفة مسلحو حزب العمال الكردستاني المناهض لتركيا.

في المقابلة، أعلنت السلطات التركية تمكنها من "تحييد" قيادية في حزب العمال الكردستاني في "عملية نوعية" شمالي العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن "مصادر أمنية" قولها، إن "عناصر المخابرات التركية" رصدت تحركات القيادية خديجة هزر الملقبة حركياً باسم "برفين زيلان" بمدينة السليمانية شمالي العراق.

وأوضحت أن المخابرات التركية رصدت مكان القيادية في مدينة السليمانية، وتمكنت من "تحييدها عبر عملية نوعية".

وأكدت أن العناصر التركية المشاركة في العملية النوعية "عادوا إلى قواعدهم سالمين".

وأشارت إلى أن هزر انضمت لصفوف حزب العمال الكردستاني في 1991، وشغلت منصب المسؤولة عن المنظمة النسوية للتنظيم في أرمينيا في 2004، ثم المسؤولة عن أنشطة الجناح الإيراني للتنظيم في سوريا في 2017.

يذكر أن حزب العمال الكردستاني يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية.