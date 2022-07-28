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استهداف قاعدة تركية بدهوك.. وأنقرة "تحيد" قيادية كردية

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A picture taken on April 19, 2022 shows smoke billowing from behind the mountains of Matin (Jabal Matin) in the town of Chiladze following a Turkish offensive targeting rebels in the northern Iraqi Kurdish autonomous region. Turkey on April 18 said it has launched an air and ground offensive against militants of the outlawed Kurdistan Workers' Party (PKK) in northern Iraq. (Photo by AFP)
قصف تركي لمناطق في شمال العراق في إبريل الماضي (أرشيفية)
التدخل التركي

استهداف قاعدة تركية بدهوك.. وأنقرة "تحيد" قيادية كردية

قذيفة تسقط في محيط قاعدة بامرني التركية في شمال العراق.. وتركيا "تحيد" القيادية في حزب العمال الكردستاني برفين زيلان في السليمانية

العربية.نت

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استهدف قصف، اليوم الخميس، مناطق تقع في محيط قاعدة بامرني التركية الواقعة في محافظة دهوك شمال العراق.

وبحسب مصادر قناتي "العربية" و"الحدث"، سقطت قذيفة على قرية بالقرب من قاعدة بامرني العسكرية التركية دون تسجيل وقوع إصابات.

ويعتقد أن مصدر هذه القذيفة مسلحو حزب العمال الكردستاني المناهض لتركيا.

عناصر من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق (أرشيفية)
عناصر من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق (أرشيفية)

في المقابلة، أعلنت السلطات التركية تمكنها من "تحييد" قيادية في حزب العمال الكردستاني في "عملية نوعية" شمالي العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن "مصادر أمنية" قولها، إن "عناصر المخابرات التركية" رصدت تحركات القيادية خديجة هزر الملقبة حركياً باسم "برفين زيلان" بمدينة السليمانية شمالي العراق.

وأوضحت أن المخابرات التركية رصدت مكان القيادية في مدينة السليمانية، وتمكنت من "تحييدها عبر عملية نوعية".

صورة نشرتها "الأناضول" لبرفين زيلان
صورة نشرتها "الأناضول" لبرفين زيلان
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وأكدت أن العناصر التركية المشاركة في العملية النوعية "عادوا إلى قواعدهم سالمين".

وأشارت إلى أن هزر انضمت لصفوف حزب العمال الكردستاني في 1991، وشغلت منصب المسؤولة عن المنظمة النسوية للتنظيم في أرمينيا في 2004، ثم المسؤولة عن أنشطة الجناح الإيراني للتنظيم في سوريا في 2017.

يذكر أن حزب العمال الكردستاني يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية.

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