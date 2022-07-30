قبيل تظاهرات مرتقبة.. تعزيزات من الجيش تنتشر في بغداد
توجيهات للشرطة العراقية بتشديد الحراسة على مقرات الأحزاب بالمحافظات.. والبرلمان: الأكراد لم يتفقوا على تسمية مرشح لرئاسة الجمهورية
أكدت مصادر "العربية" و"الحدث" أن تعزيزات كبيرة من قوات الجيش دخلت إلى العاصمة بغداد قبيل تظاهرات مرتقبة، اليوم السبت.
كما وجهت الداخلية العراقية قوات الشرطة بالمحافظات بتكثيف حراستها لمقر الأحزاب.
مراسل #العربية في بغداد ماجد حميد: أنباء عن انسحاب أنصار الصدر من أمام مقرات تيار الحكمة في العاصمة العراقية والبصرة pic.twitter.com/Xl12aiaXjR— العربية (@AlArabiya) July 29, 2022
وكان العشرات من أنصار التيار الصدري قد تظاهروا أمام مكتب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وسط بغداد، احتجاجا على خطاب الحكيم بشأن التظاهرات الصدرية الأخيرة، واقتحام المنطقة الخضراء ومجلس النواب، واعتبارها تجاوزا للإطار القانوني.
هذا بالإضافة إلى دعوته ساسة البلاد إلى وقف ما وصفه بخطابات التأجيج والتأزيم.
من جهته، دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي المواطنين العراقيين إلى ما أسماه بمنع انزلاق الأوضاع في العراق. وفي تغريدة على "تويتر"، قال الحلبوسي إن على الجميع تحمل المسؤولية تجاه البلاد للحفاظ على مصالح الشعب، مضيفاً أن من لايهتم لأمر العراقيين ليس منهم.
July 29, 2022
وقبل ذلك، ووسط إجراءات أمنية مشددة، توافد أنصار التيار الصدري إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، استعدادا للتظاهرات المرتقبة اليوم، احتجاجا على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة.
من جهته، أكد رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان العراقي محمد عنوز، عدم عقد جلسة للبرلمان اليوم السبت.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس اللجنة القانونية قوله، إن الأكراد لم يتفقوا بعد على تسمية مرشح لرئاسة الجمهورية.
وأضاف في تصريحه للوكالة أن هناك شللا أصاب جلسات مجلس النواب بسبب الوضع السياسي الراهن.
من جانبه، قال الرئيس العراقي برهم صالح إن أمام العراق استحقاقات وتحديات جسيمة لن تُواجه إلا بوحدة الصف.
صالح شدد على ضرورة العمل الجاد لتلبية متطلبات المواطنين وتطلعاتهم.
وكانت وسائل إعلام عراقية قد أفادت، مساء أمس الجمعة، أن قوات الأمن فتحت جميع الطرق المؤدية للمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد بعد تظاهرات لأنصار التيار الصدري وأخرى للإطار التنسيقي.
ونقلت عن مصدر أمني قوله إن "القوات الأمنية فتحت جميع الطرق المؤدية إلى محيط المنطقة الخضراء (بوسط بغداد)".
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