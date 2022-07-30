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قبيل تظاهرات مرتقبة.. تعزيزات من الجيش تنتشر في بغداد

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A road leading to the the Iraqi capital Baghdad's high-security Green Zone is blocked to cars by the country's security forces on July 29, 2022, in anticipation of possible protests by followers of cleric Moqtada Sadr against a rival bloc's nomination for prime minister.
تشديد أمني بالعاصمة بغداد
  • A road leading to the the Iraqi capital Baghdad's high-security Green Zone is blocked to cars by the country's security forces on July 29, 2022, in anticipation of possible protests by followers of cleric Moqtada Sadr against a rival bloc's nomination for prime minister.
  • A road leading to the the Iraqi capital Baghdad's high-security Green Zone is blocked to cars by the country's security forces on July 29, 2022, in anticipation of possible protests by followers of cleric Moqtada Sadr against a rival bloc's nomination for prime minister.
2 صور
A road leading to the the Iraqi capital Baghdad's high-security Green Zone is blocked to cars by the country's security forces on July 29, 2022, in anticipation of possible protests by followers of cleric Moqtada Sadr against a rival bloc's nomination for prime minister.
A road leading to the the Iraqi capital Baghdad's high-security Green Zone is blocked to cars by the country's security forces on July 29, 2022, in anticipation of possible protests by followers of cleric Moqtada Sadr against a rival bloc's nomination for prime minister.
A road leading to the the Iraqi capital Baghdad's high-security Green Zone is blocked to cars by the country's security forces on July 29, 2022, in anticipation of possible protests by followers of cleric Moqtada Sadr against a rival bloc's nomination for prime minister.
A road leading to the the Iraqi capital Baghdad's high-security Green Zone is blocked to cars by the country's security forces on July 29, 2022, in anticipation of possible protests by followers of cleric Moqtada Sadr against a rival bloc's nomination for prime minister.
العراق

قبيل تظاهرات مرتقبة.. تعزيزات من الجيش تنتشر في بغداد

توجيهات للشرطة العراقية بتشديد الحراسة على مقرات الأحزاب بالمحافظات.. والبرلمان: الأكراد لم يتفقوا على تسمية مرشح لرئاسة الجمهورية

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أكدت مصادر "العربية" و"الحدث" أن تعزيزات كبيرة من قوات الجيش دخلت إلى العاصمة بغداد قبيل تظاهرات مرتقبة، اليوم السبت.

كما وجهت الداخلية العراقية قوات الشرطة بالمحافظات بتكثيف حراستها لمقر الأحزاب.

وكان العشرات من أنصار التيار الصدري قد تظاهروا أمام مكتب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وسط بغداد، احتجاجا على خطاب الحكيم بشأن التظاهرات الصدرية الأخيرة، واقتحام المنطقة الخضراء ومجلس النواب، واعتبارها تجاوزا للإطار القانوني.

هذا بالإضافة إلى دعوته ساسة البلاد إلى وقف ما وصفه بخطابات التأجيج والتأزيم.

من جهته، دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي المواطنين العراقيين إلى ما أسماه بمنع انزلاق الأوضاع في العراق. وفي تغريدة على "تويتر"، قال الحلبوسي إن على الجميع تحمل المسؤولية تجاه البلاد للحفاظ على مصالح الشعب، مضيفاً أن من لايهتم لأمر العراقيين ليس منهم.

وقبل ذلك، ووسط إجراءات أمنية مشددة، توافد أنصار التيار الصدري إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، استعدادا للتظاهرات المرتقبة اليوم، احتجاجا على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة.

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
  • زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
  • اجتماع يرأسه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
  • إجراءات أمنية مشددة في بغداد لمواجهة دعوات التظاهر
  • إجراءات أمنية مشددة في بغداد لمواجهة دعوات التظاهر
  • من تظاهرات الصدريين
  • زعيمم التيار الصدري مقتدى الصدر
  • اجتماع يرأسه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
  • إجراءات أمنية مشددة في بغداد لمواجهة دعوات التظاهر
  • إجراءات أمنية مشددة في بغداد لمواجهة دعوات التظاهر
  • من تظاهرات الصدريين
10 صور
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
اجتماع يرأسه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
اجتماع يرأسه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
إجراءات أمنية مشددة في بغداد لمواجهة دعوات التظاهر
إجراءات أمنية مشددة في بغداد لمواجهة دعوات التظاهر
إجراءات أمنية مشددة في بغداد لمواجهة دعوات التظاهر
إجراءات أمنية مشددة في بغداد لمواجهة دعوات التظاهر
من تظاهرات الصدريين
من تظاهرات الصدريين
زعيمم التيار الصدري مقتدى الصدر
زعيمم التيار الصدري مقتدى الصدر
اجتماع يرأسه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
اجتماع يرأسه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
إجراءات أمنية مشددة في بغداد لمواجهة دعوات التظاهر
إجراءات أمنية مشددة في بغداد لمواجهة دعوات التظاهر
إجراءات أمنية مشددة في بغداد لمواجهة دعوات التظاهر
إجراءات أمنية مشددة في بغداد لمواجهة دعوات التظاهر
من تظاهرات الصدريين
من تظاهرات الصدريين

من جهته، أكد رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان العراقي محمد عنوز، عدم عقد جلسة للبرلمان اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس اللجنة القانونية قوله، إن الأكراد لم يتفقوا بعد على تسمية مرشح لرئاسة الجمهورية.

وأضاف في تصريحه للوكالة أن هناك شللا أصاب جلسات مجلس النواب بسبب الوضع السياسي الراهن.

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الأمن العراقي يفتح الطرق المؤدية للمنطقة الخضراء في بغداد العراق العراق الأمن العراقي يفتح الطرق المؤدية للمنطقة الخضراء في بغداد

من جانبه، قال الرئيس العراقي برهم صالح إن أمام العراق استحقاقات وتحديات جسيمة لن تُواجه إلا بوحدة الصف.

صالح شدد على ضرورة العمل الجاد لتلبية متطلبات المواطنين وتطلعاتهم.

وكانت وسائل إعلام عراقية قد أفادت، مساء أمس الجمعة، أن قوات الأمن فتحت جميع الطرق المؤدية للمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد بعد تظاهرات لأنصار التيار الصدري وأخرى للإطار التنسيقي.

ونقلت عن مصدر أمني قوله إن "القوات الأمنية فتحت جميع الطرق المؤدية إلى محيط المنطقة الخضراء (بوسط بغداد)".

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