وزير الصدر يحذر الإطار التنسيقي: إياكم والدعوة لزعزعة السلم الأهلي بالعراق

قال وزير التيار الصدري صالح محمد العراقي، السبت، إن تفجير المسيرات هو ما يكسر هيبة الدولة، مشدداً على أن المتظاهرين يحمون مؤسسات الدولة من الفساد.

جاء ذلك في مجمل رده على الإطار التنسيقي الموالي لإيران، حيث أكد أن زعزعة الأمن الطائفي في كردستان والأنبار كسر لهيبة الدولة، فيما أن حماية المؤسسات من الفساد ليست كسرا لهيبة الدولة.

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وزير الصدر حذر الإطار التنسيقي الموالي لإيران من زعزعة السلم الأهلي، مشيراً بالقول: "التسريبات ليست بعيدة عنكم وإياكم والسلم الأهلي"، كما دعا الأمم المتحدة إلى دعم العراقيين لإنهاء معاناتهم من الفساد.

كما اتهم وزير الصدر الإطار التنسيقي بحماية ورعاية قتلة المتظاهرين وهشام الهاشمي.

يأتي ذلك بعد أن اتهم الإطار التنسيقي، الموالي لإيران، التيار الصدري بالتصعيد ودعا أنصاره إلى مواجهته، وللتظاهر في مواجهة الصدريين.





من اقتحام البرلمان من اقتحام البرلمان من تظاهرات أنصار التيار الصدري

وقال الإطار التنسيقي إن مؤسسات الدولة خط أحمر، محذراً من تجاوزه.

وقد رفع أنصار التيار الصدري شعارات تنديد بالإطار التنسيقي الموالي لإيران، خلال اقتحام للمبنى البرلمان بالمنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم.

وقبلها، اقتحم الآلاف من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المنطقة المحصنة للحكومة في بغداد اليوم، للمرة الثانية خلال أسبوع، في تصعيد للأزمة السياسية التي تعصف بالعراق.

تأتي هذه المشاهد في أعقاب احتجاجات مماثلة يوم الأربعاء، لكن هذه المرة أصيب ما لا يقل عن 120 شخصا، بينهم محتجون وأفراد بالشرطة، عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، بحسب مسؤولين أمنيين ومسعفين. وأضافوا أن بعض الجرحى إصاباتهم خطيرة.

وقد أعربت البعثة الأممية عن قلقها العميق من الأحداث الجارية في العراق، ودعت إلى تغليب لغة الحوار والحكمة، وتغليب الحوار السياسي لتجنب أعمال العنف والتصعيد.