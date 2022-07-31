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الصدر لأنصاره: إن فوتم الفرصة فلا تلقوا باللوم عليّ

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أنصار الصدر داخل البرلمان العراقي - 31 يوليو 2022 رويترز

الصدر لأنصاره: إن فوتم الفرصة فلا تلقوا باللوم عليّ

توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء بعد بيان الصدر

دبي - العربية.نت

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بالتزامن مع تواصل اعتصام أنصار التيار الصدري داخل البرلمان العراقي لليوم الثاني، وجه مقتدى الصدر، اليوم الأحد، مجددا دعواته "إلى مناصرة الثائرين للإصلاح بما فيهم العشائر والأمن العراقي".

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وقال لأنصاره في بيان نشره عبر حسابه على "تويتر": "إن فوتم الفرصة فلا تلقوا باللوم علي".

كما أضاف "أدعو لمناصرة الثائرين.. لا تحت لوائي أو قيادتي بل تحت لواء العراق"، مبيناً أن البعض في العراق يدعي أن الثورة الحالية هي ثورة صدرية.

وقال إن "الثورة العفوية السلمية هي خطوة أولى لمن اكتوى بالفساد والإرهاب والتبعية"، مضيفاً "آمل ألا تتكرر مأساة تفويت الفرصة الذهبية الأولى عام 2016".

كما أضاف "من يحجم عن دعم الإصلاح فسيكون أسير العنف والميليشيات".

وتابع "هذه فرصة لتبديد الفساد والتفرد بالسلطة والولاء للخارج والمحاصصة".

كذلك قال "لو كانت نتائج الانتخابات لصالح الدولة العميقة لقالوا إنها نزيهة وحرة".

أنصار الصدر داخل البرلمان العراقي - 31 يوليو 2022 رويترز
أنصار الصدر داخل البرلمان العراقي - 31 يوليو 2022 رويترز

وبعد البيان الصدر مباشرة، توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء في بغداد، وفق ما نقله مراسل "العربية".

هذا ويواصل أنصار الصدر اعتصامهم المفتوح في مقر البرلمان العراقي لليوم الثاني.

يذكر أن مئات من المتظاهرين دخلوا البرلمان وقاعته الرئيسية، أمس السبت، رافعين الأعلام العراقية وصور مقتدى الصدر، احتجاجا على مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة العراقية محمد شياع السوداني.

متظاهرون داخل البرلمان العراقي - 31 يوليو 2022 رويترز
متظاهرون داخل البرلمان العراقي - 31 يوليو 2022 رويترز

وهذه المرة الثانية خلال أيام يدخل مناصرو الصدر البرلمان بعد أن اقتحموا المبنى الأربعاء والتقطوا الصور، ما استدعى تدخل القوات الأمنية لتفريقهم.

وكان الإطار التنسيقي أعلن قبل أيام بصورة رسمية، ترشيح السوداني لتولي رئاسة الوزراء في البلاد، وذلك بعد انسحاب مرشح الفتح قاسم الأعرجي من السباق.

يشار إلى أن مساعي تشكيل حكومة جديدة في العراق تعثرت منذ الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في أكتوبر الماضي. وحظي التيار الصدري بأغلبية، لكن نوابه أعلنوا لاحقاً استقالاتهم.

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