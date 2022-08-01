الإطار التنسيقي لأنصاره: انسحبوا من محيط المنطقة الخضراء

فيما يتواصل اعتصام أنصار التيار الصدري داخل البرلمان لليوم الثالث على التوالي، دعا "الإطار التنسيقي"، الاثنين، مؤيديه إلى الانسحاب من محيط المنطقة الخضراء في بغداد.

بدوره، وصف وزير التيار الصدري، صالح محمد العراقي، اعتداء متظاهري الإطار على القوات الأمنية وقوات مكافحة الشغب بأنه "مؤسف".

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وكانت القوات العراقية، منعت في وقت سابق اليوم، متظاهري "الإطار التنسيقي" من دخول المنطقة الخضراء، ما دفعهم إلى نصب خيامهم أمامها.

كما أفاد مراسل "العربية/الحدث" بوقوع مناوشات بين متظاهري الإطار والأمن قرب البوابة الرئيسية للمنطقة الخضراء، مبيناً أن بعض متظاهري الإطار عبروا الجسر المعلق باتجاه المنطقة الخضراء وسط بغداد.

كما أكد إرسال تعزيزات عسكرية لتأمين محيط البرلمان ومقر مجلس الوزراء ببغداد.

إجراءات مشددة

واتخذت القوات الأمنية إجراءات مشددة في وقت سابق اليوم، خصوصا حول المنطقة الخضراء، وقامت بإغلاق طرق مهمة، تحسبا لخروج تظاهرات مؤيدي "الإطار التنسيقي"، كما أفاد مراسل "العربية/الحدث"، أن قوى الأمن العراقية أغلقت معظم مداخل المنطقة الخضراء.

وكان الإطار التنسيقي أصدر أمس، بياناً دعا فيه مناصريه إلى التظاهر اليوم الاثنين، في محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد في الساعة الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي.

ويجمع تحالف الإطار التنسيقي بالإضافة لدولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ويعد أبرز المعادين للتيار الصدري، فصائل الحشد الشعبي.

ويعيش العراق منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، شللا سياسيا كاملا بسبب فشل المفاوضات بين الأحزاب الرئيسية في التوصل لاتفاق على ترشيح رئيس الجمهورية وتسمية مرشح لرئاسة الوزراء.

ويرفض التيار الصدري، الذي يسيطر منذ السبت على مبنى مجلس النواب (البرلمان)، ترشيح محمد شياع السوداني (52 عاما) الذي قدمه "الإطار التنسيقي" الذي يجمع كتلا بينها فصائل موالية لإيران.

ولجأ الصدر أمام تواصل الخلاف إلى إعلان استقالة نواب التيار 73 نائبا من أصل 329 مجموعة أعضاء البرلمان، للضغط على خصومه وتركهم أمام مهمة تشكيل الحكومة.