تحسباً لتظاهرات جديدة.. الأمن العراقي يغلق مداخل المنطقة الخضراء

وسط تصاعد التوترات السياسية في العراق مع استمرار اعتصام مؤيدي التيار الصدري لليوم الثالث على التوالي داخل مبنى البرلمان، وُضعت القوات الأمنية، الاثنين، في حالة تأهب بعد دعوات "الإطار التنسيقي" لتظاهرات اليوم الاثنين.

وتحسبا لخروج تظاهرات جديدة، اتخذت القوات الأمنية إجراءات بينها نشر عناصرها، خصوصا حول المنطقة الخضراء، وإغلاق طرق مهمة، ما أدى لأزمات مرور شديدة في العاصمة.

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وأفاد مراسل "العربية/الحدث"، أن قوى الأمن العراقية أغلقت معظم مداخل المنطقة الخضراء.

كما ذكرت مصادر لـ"العربية"، أن وزارات ومؤسسات عراقية تقوم بإخلاء ملفات مهمة من مقراتها خوفا من اقتحامات المحتجين.

احتجاجات ليست موجهة ضد شخص أو فئة

وأصدر الإطار التنسيقي أمس، بياناً دعا فيه مناصريه إلى التظاهر اليوم الاثنين، في محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد في الساعة الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي.

وتشمل تعليمات مناصري "الإطار التنسيقي" منع "الدخول إلى المنطقة الخضراء"، وتؤكد أن الاحتجاجات "ليست موجهة ضد شخص أو فئة" و"تهدف للدفاع عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها".

ويجمع تحالف الإطار التنسيقي بالإضافة لدولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ويعد أبرز المعادين للتيار الصدري، وفصائل الحشد الشعبي.

وأكد مصدر في مكتب المالكي، الاثنين، صحة الدعوات للتظاهر والتعليمات المتداولة بهذا الخصوص.

في غضون ذلك، أكد مصدر بارز في التيار الصدري أن أنصار التيار سيخرجون للاحتجاج الخامسة مساء في عموم محافظات البلاد.

شلل سياسي تام

ويرفض التيار الصدري، الذي يسيطر منذ السبت على مبنى مجلس النواب (البرلمان)، ترشيح محمد شياع السوداني (52 عاما) الذي قدمه "الإطار التنسيقي" الذي يجمع كتلا بينها فصائل موالية لإيران.

ويعيش العراق منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، شللا سياسيا كاملا بسبب فشل المفاوضات بين الأحزاب الرئيسية في التوصل لاتفاق على ترشيح رئيس الجمهورية وتسمية مرشح لرئاسة الوزراء.

ولجأ الصدر أمام تواصل الخلاف إلى إعلان استقالة نواب التيار 73 نائبا من أصل 329 مجموعة أعضاء البرلمان، للضغط على خصومه وتركهم أمام مهمة تشكيل الحكومة.