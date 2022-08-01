التيار الصدري لأنصاره: انسحبوا من المحافظات وابقوا في بغداد

أكد صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر والملقب بوزير الصدر، اليوم الاثنين أنه طلب من المتظاهرين الانسحاب من المحافظات وليس من العاصمة بغداد.

وكان العراقي دعا المتظاهرين في محافظات البلاد إلى العودة لديارهم، بعدما حثهم في وقت سابق اليوم على التظاهر دعما لمحتجي المنطقة الخضراء مستثنيا من ذلك محافظة النجف.

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اقتحام البرلمان

يذكر أن مناصرين للتيار الصدري كانوا اقتحموا مبنى البرلمان داخل المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد السبت معلنين اعتصاماً مفتوحاً داخله، وذلك احتجاجاً على ترشيح الإطار التنسيقي، الموالي لإيران، محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الوزراء.

وتشمل مطالبهم انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية وعزل خصوم الصدر.

ترشيح السوداني

وكان الإطار التنسيقي أعلن قبل أيام بصورة رسمية، ترشيح السوداني لتولي رئاسة الوزراء في البلاد، وذلك بعد انسحاب مرشح الفتح قاسم الأعرجي من السباق.

يشار إلى أن مساعي تشكيل حكومة جديدة في العراق تعثرت منذ الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في أكتوبر الماضي. وحظي التيار الصدري بأغلبية، لكن نوابه أعلنوا لاحقاً استقالاتهم.