تواصل اعتصام مؤيدي الصدر بالبرلمان العراقي
قيادة عمليات بغداد تعلن إلغاء حالة الانذار القصوى (ج) للقوات الأمنية بالعاصمة
خففت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، من الاجراءات الأمنية في بغداد مع انحسار حدة التظاهرات. وأكدت وسائل إعلام عراقية انسحاب المتظاهرين من مختلف المناطق في العاصمة ومحافظات أخرى باستثناء البرلمان.
وطالب صالح محمد العراقي، الملقب بوزير الصدر، المتظاهرين في المحافظات العراقية إلى العودة إلى منازلهم وإنهاء تظاهرات المحافظات. فيما دعا الإطار التنسيقي أيضاً أنصاره إلى الانسحاب من محيط المنطقة الخضراء.
هذا وأعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم إلغاء حالة الانذار القصوى (ج) للقوات الأمنية العراقية في العاصمة بعد 4 أيام من اقتحام انصار التيارالصدري مبنى البرلمان العراقي وتنفيذهم اعتصاما مفتوحا.
وكان أنصار الإطار التنسيقي المناوئ للصدر قد نظموا أمس تظاهرة أمام البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء، لكنهم سرعان ما انسحبوا بعد ساعات على انطلاقها.
وفي إطار المساعي لحل الأزمة، أعلن تيار الحكمة العراقي تأييده لخارطة الطريق التي أعلنها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في حين حذر بيان لزعيم التيار عمار الحكيم من خطورة الوضع العراقي، معتبرا أنه يتطلب من الجميع تغليب لغة الحوار.
ودعا زعيم تيار الحكمة إلى حوار يؤكد على عدم وجود أي نية لإلغاء الآخر، كما حث كل الأطراف على ضبط النفس للحيلولة دون ضياع العراق، على حد تعبيره.
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