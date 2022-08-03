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الإطار التنسيقي يفوّض هادي العامري للتباحث مع الصدر

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زعيم كتلة الفتح هادي العامري وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
العراق

الإطار التنسيقي يفوّض هادي العامري للتباحث مع الصدر

الكاظمي وصالح يؤكدان على أهمية وضع خريطة طريق في العراق

دبي - قناة العربية

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أفادت مصادر عراقية، اليوم الأربعاء، بأن الإطار التنسيقي الموالي لإيران في العراق كلف زعيم كتلة الفتح هادي العامري التفاوض مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وفي بيان صادر عن العامري، أشار زعيم كتلة الفتح إلى ضرورة التهدئة لحل الأزمة العراقية الحالية، معربا عن تأييده لدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى حوار عراقي شامل.

وختم البيان بالتشديد على أهمية التوصل إلى مخرج يرضي كل الأطراف العراقية.

من برلمان العراق
  • من برلمان العراق
  • من برلمان العراق
  • من أمام برلمان العراق
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من برلمان العراق
من برلمان العراق
من برلمان العراق
من برلمان العراق
من أمام برلمان العراق
من أمام برلمان العراق

يأتي ذلك فيما بحث رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التطورات السياسية الأخيرة، وضرورة التزام التهدئة والركون إلى حوار يؤسس لخريطة طريق واضحة وتم التأكيد على أهمية تكاتف الجميع ورصّ الصف الوطني وتمتين الجبهة الداخلية.

هذا، ورحبت بعثة الأمم المتحدة في العراق من جهتها بدعوات الحوار، داعية القادة السياسيين إلى تغليب المصلحة الوطنية والتوصل إلى حلول عاجلة للأزمة الحالية.

وقالت البعثة في بيان إن الحوار بين الأطراف العراقية أصبح الآن "أكثر إلحاحا من أي وقت مضى"، وأن الأحداث الأخيرة أظهرت "خطر التصعيد وسط أجواء سياسية متوترة".

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ولليوم الخامس على التوالي، لا يزال أنصار الصدر يعتصمون داخل مبنى البرلمان مطالبين بحل البرلمان و انتخابات جديدة.

وزير الصدر، من جهته، أعلن أن الاعتصام سيستمر، لكن خارج قاعات مجلس النواب وعلى أسوار البرلمان.

وتزامنا، فتحت القوات الأمنية بوابة الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء بعد إغلاقه لعدة أيام بسبب تظاهرات الإطار التنسيقي.

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