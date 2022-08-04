الصدر: يجب نبذ التبعية لتوحيد الصف في العراق

أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الخميس، أن وحدة الصف في العراق يجب أن تكون وفق الضوابط العامة، مشددا على ضرورة بنائها على الإصلاح ونبذ التبعية.

وقال إن النجف هي المرجعية وليس أي مكان آخر.

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في المقابل، يعقد الإطار التنسيقي الموالي لإيران اجتماعا لبحث مطالب الصدر بانتخابات مبكرة وحل البرلمان العراقي.

كما كشفت معلومات متداولة في الغرف السرية وجود مباحثات سرية بين "الإطار" الموالي لإيران و"التيار".

دعا لحل البرلمان

يذكر أن مقتدى الصدر كان طلب في خطاب الأربعاء حل البرلمان العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة، معتبراً في الوقت نفسه أن "لا فائدة ترتجى من الحوار" من خصومه، فيما تعيش البلاد أزمة سياسية تزداد تعقيداً يومياً بعد يوم.

وقال الصدر في أول خطاب له منذ بدء اعتصام مناصريه في البرلمان السبت: "أنا على يقين أن أغلب الشعب قد سئم الطبقة الحاكمة برمتها بما فيها بعض المنتمين للتيار".

أتى الخطاب التلفزيوني للصدر وسط توالي الدعوات للحوار من أطراف داخلية وعلى المستوى الدولي.

أزمة منذ 10 أشهر

يشار إلى أنه يبدو أن الأزمة السياسية في العراق تزداد تعقيداً. فبعد 10 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021، تشهد البلاد شللاً سياسياً تاماً في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

كما يبدو العراق عاجزاً عن الخروج من الأزمة السياسية إذ لم تفضِ إلى نتيجة المحاولات والمفاوضات للتوافق وتسمية رئيس للوزراء. وغالباً ما يكون المسار السياسي معقداً وطويلاً في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة.