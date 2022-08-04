العراق.. عشائر الجنوب تتوافد على المنطقة الخضراء

أفاد مراسل العربية في بغداد، اليوم الخميس باستمرار توافد عشائر المحافظات الجنوبية إلى المنطقة الخضراء في وسط العاصمة العراقية.
وقدر مراسلنا عدد المتظاهرين في محيط البرلمان العراقي بنحو 10 آلاف شخص.
دعوة الصدر
وبعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لانضمام مختلف العشائر العراقية إلى الاعتصام داخل البرلمان العراقي وعدم اقتصار ذلك على مؤيديه، انضمت يوم الأحد الماضي 6 عشائر على الأقل من المحافظات الجنوبية تلبية لدعوة الصدر للاعتصام في البرلمان العراقي.
اعتصام البرلمان
يذكر أن مئات من المتظاهرين دخلوا البرلمان وقاعته الرئيسية، يوم السبت، رافعين الأعلام العراقية وصور مقتدى الصدر، احتجاجا على مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة العراقية محمد شياع السوداني.
يشار إلى أن مساعي تشكيل حكومة جديدة في العراق تعثرت منذ الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في أكتوبر الماضي، وحظي التيار الصدري بأغلبية، لكن نوابه أعلنوا لاحقاً استقالاتهم.
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