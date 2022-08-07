العراق.. المؤبد لمطلقي الصواريخ على مطار بغداد

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأحد، حكماّ بالسجن المؤبد بحق أربعة أشخاص أدينوا باستهداف مطار بغداد بالصواريخ.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى نقلته وكالة الأنباء العراقية أن "محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق أربعة مجرمين اشتركوا في جريمة استهداف مطار بغداد بالصواريخ بتاريخ 28-01-2022".

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وأضاف البيان أن "الحكم بحق المجرمين يأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

وهذا أوّل حكم يصدر في قضايا تتعلّق بهجمات استهدفت المطار ومواقع تضمّ مصالح أميركية في العراق، أو تتواجد فيها قوات من التحالف الدولي لمكافحة داعش.

ويتعلّق الحكم بهجوم استهدف مطار بغداد الدولي في 28 يناير/كانون الثاني، وتسبب بأضرار مادية في مدرج وطائرتين فارغتين كانتا متوفقتين على أرض المطار، كما أفادت سلطة الطيران المدني العراقي حينها.

يذكر أن العراق يشهد بين الحين والآخر هجمات تستهدف قواعد عسكرية تأوي جنودا أميركيين، تنفذها ميليشيات مقربة من إيران.

وشهد العراق الذي يملك حدوداً شرقية واسعة مع إيران الداعمة لفصائل وميليشيات محلية عدة، خلال السنوات الماضية عشرات الهجمات التي طالت قواعد عسكرية تابعة للتحالف الدولي، ومصالح أميركية، أو دبلوماسية غربية.



صواريخ كاتيوشا تم العثور عليها قرب مطار بغداد في يناير الماضي صواريخ كاتيوشا تم العثور عليها قرب مطار بغداد في يناير الماضي

فمنذ قتل الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في يناير 2020، استهدفت عشرات الهجمات مصالح أميركية بصواريخ وطائرات مسيرة.

ورداً على هذا الاغتيال، استهدفت طهران في الثامن يناير 2020، بـ22 صاروخاً باليستياً قاعدة عين الأسد غرباً وقاعدة أربيل شمالاً، اللتين تضمان قوات أميركية.

وفي حين لا تتبنى أي جهة تلك الهجمات عادةً، إلا أن واشنطن غالباً ما تنسبها إلى فصائل موالية لطهران.