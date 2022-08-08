العراق.. ارتفاع عدد قتلى انفجار النجف إلى 7

أفادت مصادر عراقية محلية، اليوم الاثنين، بارتفاع عدد قتلى انفجار مستودع أسلحة في النجف إلى 7.

وأفاد مصدر أمني بوقوع انفجار في مستودع أسلحة بمنطقة الحولي بمحافظة النجف الأشرف.

مادة اعلانية

وقال المصدر لــ "وكالة أنباء الإعلام العراقي" إن "مستودع أسلحة انفجر في الطريق الحولي بالنجف والحصيلة قتلى ومصابون غير معروف عددهم".

وترجح مصادر أن المستودع تابع لأحد فصائل الحشد الشعبي، وأن الانفجار ربما يكون ناجماً عن ارتفاع بدرجات الحرارة وسوء التخزين، كما تكرر في حوادث مشابهة بالسنوات الماضية.