التيار الصدري يدعو أنصاره إلى اعتصام مفتوح في العراق

تعهد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، بتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة.

يأتي ذلك فيما دعا وزير الصدر صالح محمد العراقي، اليوم الخميس، أنصار التيار الصدري إلى الاستعداد لتجمعات "حاشدة" في المحافظات.

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وقال العراقي في تدوينة: "على محبي الإصلاح الاستعداد (لدعم الإصلاح)، وذلك بتجمّع حاشد كل في محافظته وفي الساعة الخامسة من يوم غد الجمعة".

وأوضح أن "أسباب التجمع هي":

- إغاضة الفاسدين، وما تطأون من موطئ يغيض الفاسـدين إلا كُتب لكم به عمل صالح.



- ملء الاستمارات القانونية لتقديمها للقضاء من أجل حل البرلمان.

- مواساة لأهل البيت عليهم السلام في ثالث الإمام: يوم دفن الأجساد الطاهرة.

وأضاف "إننا كما عهدناكم مطيعون صابرون على حرارة الجو من أجل عشق أهل البيت وعشق إصلاحهم.. فلا تقصّروا بذلك".

كما أشار إلى أنه "على المعتصمين الاستمرار على اعتصامهم مشكورين".

وختم بوسم "ثورة محرّم مستمرة".

كما دعا "وزير الصدر" أنصار التيار إلى "عدم التظاهر في مدينة النجف".