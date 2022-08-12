مستشار الكاظمي لـ العربية: على القوى العراقية تقديم تنازلات

قال حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، إن هناك رغبة كبيرة في تغيير المشهد السياسي لكن وفقا للدستور العراقي، داعيا القوى العراقية لتقديم تنازلات من أجل الوصول إلى حل جذري للأزمة الحالية .

مستشار #الكاظمي لـ #العربية: نسعى إلى تحقيق إجماع على دعوة الحوار وعلى القوى العراقية تقديم تنازلات لتسهيل الحل#العراق pic.twitter.com/lbsTm7tyOH — العربية (@AlArabiya) August 12, 2022

وأكد العلاوي في تصريحات للعربية أن مجلس الوزراء مستمر في السعي إلى تحقيق إجماع على دعوة الحوار بين الأطراف السياسية.

مادة اعلانية

ووصف مستشار رئيس الوزراء العراقي تظاهرات القوى العراقية بأنها ما زالت تحت سقف القانون.

وتشهد العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، وعدد من المحافظات العراقية الأخرى تظاهرات ينظمها أنصار كل من التيار الصدري من جهة والإطار التنسيقي من جهة أخرى.

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بمباشرة أجهزة الأمن العراقي بغلق بعض مداخل المنطقة الخضراء، تحسبًا لظاهرات مرتقبة اليوم.

وقال ممثل الصدر في تظاهرات المنطقة الخضراء إن المتظاهرين لن يتنازلوا عن مطالبهم على الإطلاق.

ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، متظاهري الإطار التنسيقي في العراق إلى السلمية. وقال الصدر في تغريدة على "تويتر" إن تظاهرات الإطار التنسيقي يجب أن تكون نصرة للإصلاح لا نصرة لهيبة الدولة والحكومات. وأضاف أن الأيادي ممدودة لجمهور الإطار التنسيقي دون قياداته.

وقبل ذلك دعا التيار الصدري أنصاره إلى الاستعداد لتجمعات حاشدة في المحافظات، ودعاهم إلى ملء استمارات قانونية لتقديمها للقضاء من أجل حل البرلمان.

كما سبقت ذلك دعوة مماثلة من الإطار التنسيقي للتظاهر عند أسوار المنطقة الرئاسية ببغداد لـ"دعم الحقوق الدستورية وحماية مؤسسات الدولة والإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

يأتي ذلك فيما يواصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم أمام مبنى البرلمان للأسبوع الثاني على التوالي حتى تحقيق مطالبهم، المتمثلة بحل البرلمان وإجراءِ انتخابات مبكرة، وذلك بعد مطالبة الصدر أنصاره باعتصام مفتوح في بغداد وعدد من المحافظات.