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مستشار الكاظمي لـ العربية: على القوى العراقية تقديم تنازلات

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حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي

مستشار الكاظمي لـ العربية: على القوى العراقية تقديم تنازلات

مستشار رئيس الوزراء العراقي: تظاهرات القوى العراقية ما زالت تحت سقف القانون

دبي _ العربية.نت

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قال حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، إن هناك رغبة كبيرة في تغيير المشهد السياسي لكن وفقا للدستور العراقي، داعيا القوى العراقية لتقديم تنازلات من أجل الوصول إلى حل جذري للأزمة الحالية .

وأكد العلاوي في تصريحات للعربية أن مجلس الوزراء مستمر في السعي إلى تحقيق إجماع على دعوة الحوار بين الأطراف السياسية.

ووصف مستشار رئيس الوزراء العراقي تظاهرات القوى العراقية بأنها ما زالت تحت سقف القانون.

وتشهد العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، وعدد من المحافظات العراقية الأخرى تظاهرات ينظمها أنصار كل من التيار الصدري من جهة والإطار التنسيقي من جهة أخرى.

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بمباشرة أجهزة الأمن العراقي بغلق بعض مداخل المنطقة الخضراء، تحسبًا لظاهرات مرتقبة اليوم.

وقال ممثل الصدر في تظاهرات المنطقة الخضراء إن المتظاهرين لن يتنازلوا عن مطالبهم على الإطلاق.

من مظاهرات أنصار التيار الصدري في المنطقة الخضراء (رويترز)
من مظاهرات أنصار التيار الصدري في المنطقة الخضراء (رويترز)

ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، متظاهري الإطار التنسيقي في العراق إلى السلمية. وقال الصدر في تغريدة على "تويتر" إن تظاهرات الإطار التنسيقي يجب أن تكون نصرة للإصلاح لا نصرة لهيبة الدولة والحكومات. وأضاف أن الأيادي ممدودة لجمهور الإطار التنسيقي دون قياداته.

وقبل ذلك دعا التيار الصدري أنصاره إلى الاستعداد لتجمعات حاشدة في المحافظات، ودعاهم إلى ملء استمارات قانونية لتقديمها للقضاء من أجل حل البرلمان.

التيار الصدري يدعو أنصاره للتظاهر.. والأمن يغلق مداخل المنطقة الخضراء العراق العراق التيار الصدري يدعو أنصاره للتظاهر.. والأمن يغلق مداخل المنطقة الخضراء

كما سبقت ذلك دعوة مماثلة من الإطار التنسيقي للتظاهر عند أسوار المنطقة الرئاسية ببغداد لـ"دعم الحقوق الدستورية وحماية مؤسسات الدولة والإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

يأتي ذلك فيما يواصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم أمام مبنى البرلمان للأسبوع الثاني على التوالي حتى تحقيق مطالبهم، المتمثلة بحل البرلمان وإجراءِ انتخابات مبكرة، وذلك بعد مطالبة الصدر أنصاره باعتصام مفتوح في بغداد وعدد من المحافظات.

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