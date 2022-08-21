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انهيار كربلاء الترابي.. إنقاذ 6 ومد المحتجزين بالأكسجين والطعام

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لحظة إنقاذ صبي من تحت التراب
العراق

انهيار كربلاء الترابي.. إنقاذ 6 ومد المحتجزين بالأكسجين والطعام

مراسل العربية: الصخور زادت من صعوبة إخراج المحاصرين من تحت الأنقاض بمزار كربلاء

العربية.نت، وكالات

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أفاد مراسل العربية في العراق بنجاح الدفاع المدني العراقي في انتشال 6 ناجين حتى الآن من تحت التراب المنهار في مزار كربلاء.

حددت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم الأحد، أسباب انهيار التربة في قطارة الإمام علي، فيما أكدت استمرار عمليات الإنقاذ.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية إن "فرق إنقاذ الدفاع المدني تواصل عمليات الحفر الدقيق باستخدام معدات الإنقاذ الخفيف لقص قضبان التسليح ورفع الكتل الخرسانية في موقع قطارة الإمام علي في كربلاء، باشتراك فريق النخبة من رجال البحث والإنقاذ التابع لمديرية الدفاع المدني في بغداد".

وتابعت "قدمت فرق إنقاذ محافظات بابل والديوانية والمثنى جهدا مساندا لفرق إنقاذ كربلاء بقيادة مباشرة من مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".

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وأضافت أن "العمل مستمر طيلة ساعات اليل، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إيصال الأكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين عبر إتمام عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم"، لافتةً إلى أن "الفرق نجحت بإخراج طفلين وصبِيٍّ بصحة جيدة تم نقلهم إلى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي ومازلت تجهاد وتواصل أعمال الإنقاذ لحين إخراج جميع المحتجزين من الزائرين والعمال".

وذكرت أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث كان نتيجة التشبع بالرطوبة للساتر الترابي الملاصق للمزار، ما أدّى عن انهيار كومة ترابية على سقف المزار فسقط على عدد من الزائرين".

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