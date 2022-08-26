انفجار عبوة ناسفة بسيارة دبلوماسية أسترالية في بغداد
لم ترد أنباء عن وقوع إصابات كما لم تتبنَ أي جهة الهجوم
استهدفت عبوة ناسفة اليوم الجمعة سيارة دبلوماسية على طريق مطار بغداد الدولي.
وأفادت شبكة "رووداو" بأن العبوة انفجرت في سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الأسترالية وذلك على طريق مطار بغداد الدولي المؤدي إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد. وبحسب الشبكة، وقع الانفجار في منطقة القادسية قرب بوابة المنطقة الخضراء.
من جهتها ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن العبوة "صغيرة" و"محلية الصنع"، وقد انفجرت بينما كانت قافلة دبلوماسية أسترالية تشق طريقها إلى المنطقة الخضراء.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وعلى الرغم من الانفجار، تمكنت القافلة الأسترالية من دخول المنطقة الخضراء.
ولم تعلن السلطات العراقية أي تفاصيل حول الانفجار. كذلك، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.
ووقع الانفجار وسط جهود البعثة الدبلوماسية الأسترالية للتوسط بين مقتدى الصدر والإطار التنسيقي، وفقاً لـ"أسوشيتد برس".
وتعلن الجهات الأمنية العراقية، بين الحين والآخر، عن إحباطها عمليات تستهدف أرتالا عسكرية تابعة للتحالف الدولي ضد داعش في مناطق مختلفة في العراق.
وتتعرض أرتال تابعة لقوات التحالف الدولي للاستهداف بعبوات على يد فصائل مسلحة تطالب بخروج تلك القوات وجميع القوات الأجنبية من البلاد، وتتسبب تلك الهجمات بأضرار في بعض الأحيان.
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