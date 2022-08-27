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الصدر يضيف مطلباً جديداً.. عدم مشاركة جميع الأحزاب بالحكومة

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Followers of Shiite cleric Muqtada al-Sadr hold posters with his photo during a sit-in protest, in Baghdad, Iraq, Thursday, Aug. 4, 2022. (AP Photo/Anmar Khalil)
أنصار الصدر في البرلمان العراقي في 4 أغسطس الحالي
العراق

الصدر يضيف مطلباً جديداً.. عدم مشاركة جميع الأحزاب بالحكومة

في تحوّل واضح لموقفه.. زعيم التيار الصدري اعتبر مطلبه السابق بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة أقل أهمية حالياً

العربية.نت

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اقترح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، أن تتخلى "جميع الأحزاب" الموجودة على الساحة السياسية منذ سقوط صدام حسين بما في ذلك حزبه، عن المناصب الحكومية التي تشغلها للسماح بحل الأزمة السياسية في العراق.

ويملك الصدر الذي يتمتع بنفوذ كبير القدرة على إخراج العراق من المأزق الذي غرق فيه منذ انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2021. ولا يزال العراق منذ ذلك الحين بلا رئيس وزراء جديد ولا حكومة، إذ إن القوى السياسية لم تنجح في الاتفاق فيما بينها.

ويطالب التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد الإطار التنسيقي الموالي لإيران إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالباً بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة.

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

لكن مقتدى الصدر اعتبر السبت مطلبه السابق بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة أقل أهمية حالياً، وأضاف مطلباً جديداً، في تحوّل واضح لموقفه.

وقال الصدر، حسبما نقل عنه ممثله محمد صالح العراقي في تويتر: "هناك ما هو أهمّ من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة". وتابع: "الأهم هو عدم إشراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 وإلى يومنا هذا.. بما فيهم التيار الصدري".

وتابع: "أنا على استعداد وخلال مدة أقصاها 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك"، مشيراً إلى أن "إذا لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح".

لكن الصدر لم يكشف أسماء الشخصيات التي يعتزم تعيينها لقيادة الحكومة المقبلة.

أنصار الصدر أمام مجلس القضاء الأعلى في 23 أغسطس الحالي
أنصار الصدر أمام مجلس القضاء الأعلى في 23 أغسطس الحالي
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وأبرز شعارات الصدر التي يرفعها منذ بدء الأزمة هو محاربة الفساد، ولا يشارك حزبه في الحكومة الحالية لكن يتمتع بنفوذ في بعض الوزارات على مدى السنوات الماضية.

ويواصل أنصاره منذ نحو شهر اعتصاماً داخل مبنى مجلس النواب وحوله، كما حاصروا لفترة وجيزة مجلس القضاء الأعلى.

وهذا الشهر، أطلق رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي "حواراً وطنياً" لمحاولة إخراج العراق من المأزق، لكن ممثلي التيار الصدري وزعيمهم قاطعوا هذه المبادرة، واعتبروا أنها لم "تسفر إلا عن بعض النقاط التي لا تسمن ولا تغني من جوع".

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