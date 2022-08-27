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تركيا تعلن "تحييد" 9 من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق

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Kurdistan Workers Party (PKK) fighters leave their base in Sinjar, March 10, 2015. Women fighters at a PKK base on Mount Sinjar in northwest Iraq, just like their male counterparts, have to be ready for action at any time. Smoke from the front line, marking their battle against Islamic State, which launched an assault on northern Iraq last summer, is visible from the base. Many of the women have cut links with their families back home; the fighters come from all corners of the Kurdish region. REUTERS/Asmaa Waguih PICTURE 32 OF 32 FOR WIDER IMAGE STORY KURDISH WOMEN BATTLE ISLAMIC STATE ?SEARCH WAGUIH PKK FOR ALL IMAGES
عناصر من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق (أرشيفية)
التدخل التركي

تركيا تعلن "تحييد" 9 من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق

جرى استهداف المقاتلين في عمليتين منفصلتين قامت المخابرات التركية بإحداها في السليمانية وقتلت خلالها عنصرين إيرانيين من الحزب

العربية.نت

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أعلنت تركيا اليوم السبت أن الجيش التركي ووحدة من المخابرات قاما "بتحييد" 9 من أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور في عمليتين في شمال العراق.

وتشن تركيا بانتظام ضربات جوية في العراق المجاور في إطار حملتها على مقاتلي حزب العمال الكردستاني المتمركزين هناك.

مقاتلة تركية في جنوب البلاد على الحدود مع العراق (أرشيفية)
مقاتلة تركية في جنوب البلاد على الحدود مع العراق (أرشيفية)

وقالت الوزارة على "تويتر": "عملياتنا ستستمر حتى تحييد آخر إرهابي"، مضيفةً أن الجيش استهدف 7 من أعضاء الجماعة. وعادة ما تستخدم الوزارة كلمة "تحييد" لتعني القتل.

من جهتها، ذكرت وكالة الأناضول للأنباء في تقرير منفصل أن جهاز الاستخبارات الوطنية "حيَّد" عضوين من حزب العمال الكردستاني في منطقة آسوس في محافظة السليمانية بالعراق.

وأوضحت أن العملية أسفرت عن تحييد الإيرانيين مروان مستو الملقب بـ"رزان باران" وحسين رسولي قيزيلباش الملقب بـ"باوا سور"، مؤكدةً أنهما كانا يعملان ضمن ما يسمى "مركز الدفاع الشعبي" الذي يشرف عليه مراد قره يلان أحد زعماء حزب العمال الكردستاني.

عناصر من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق (أرشيفية)
عناصر من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق (أرشيفية)
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وشن حزب العمال الكردستاني تمرداً ضد الدولة التركية عام 1984 مما أدى إلى صراع أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص. وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.

وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب العمال الكردستان في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق.

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