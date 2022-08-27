تركيا تعلن "تحييد" 9 من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق

أعلنت تركيا اليوم السبت أن الجيش التركي ووحدة من المخابرات قاما "بتحييد" 9 من أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور في عمليتين في شمال العراق.

وتشن تركيا بانتظام ضربات جوية في العراق المجاور في إطار حملتها على مقاتلي حزب العمال الكردستاني المتمركزين هناك.

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وقالت الوزارة على "تويتر": "عملياتنا ستستمر حتى تحييد آخر إرهابي"، مضيفةً أن الجيش استهدف 7 من أعضاء الجماعة. وعادة ما تستخدم الوزارة كلمة "تحييد" لتعني القتل.

من جهتها، ذكرت وكالة الأناضول للأنباء في تقرير منفصل أن جهاز الاستخبارات الوطنية "حيَّد" عضوين من حزب العمال الكردستاني في منطقة آسوس في محافظة السليمانية بالعراق.

وأوضحت أن العملية أسفرت عن تحييد الإيرانيين مروان مستو الملقب بـ"رزان باران" وحسين رسولي قيزيلباش الملقب بـ"باوا سور"، مؤكدةً أنهما كانا يعملان ضمن ما يسمى "مركز الدفاع الشعبي" الذي يشرف عليه مراد قره يلان أحد زعماء حزب العمال الكردستاني.

وشن حزب العمال الكردستاني تمرداً ضد الدولة التركية عام 1984 مما أدى إلى صراع أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص. وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.

وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب العمال الكردستان في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق.