قتلى وجرحى في هجومين لداعش على نقاط للجيش العراقي في ديالى
وكانت السلطات الأمنية العراقية، أعلنت في وقت سابق، قصف الطيران العراقى وكر لإرهابيين من داعش بضربتين جويتين في محافظة الأنبار العراقية
شن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الجمعة، هجومين على نقاط للجيش العراقي في ديالى، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وفق ما ذكر مصدر أمني لوسائل إعلام عراقية محلية.
وكانت السلطات الأمنية العراقية، أعلنت في وقت سابق، قصف الطيران العراقى وكر لإرهابيين من داعش بضربتين جويتين في محافظة الأنبار العراقية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن بيان السلطات الأمنية العراقية أنه، "نتيجة لمعلومات وعمليات نوعية لجهاز المخابرات الوطني العراقى، تحت قيادة العمليات المشتركة نفذت القوات الجوية العراقية قصفا لوكر للإرهابيين بالقرب من وادي أبوموقانير ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الأنبار".
وأضاف البيان أن "القصف تم من خلال توجيه ضربتين جويتين دمرتا الوكر المستهدف وقضت على جميع من بداخله".
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