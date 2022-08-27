.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

قتلى وجرحى في هجومين لداعش على نقاط للجيش العراقي في ديالى

  • الخط
ديالى العراق داعش daesh irak iraq diala
أرشيفية
تنظيم داعش

قتلى وجرحى في هجومين لداعش على نقاط للجيش العراقي في ديالى

وكانت السلطات الأمنية العراقية، أعلنت في وقت سابق، قصف الطيران العراقى وكر لإرهابيين من داعش بضربتين جويتين في محافظة الأنبار العراقية

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

شن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الجمعة، هجومين على نقاط للجيش العراقي في ديالى، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وفق ما ذكر مصدر أمني لوسائل إعلام عراقية محلية.

وكانت السلطات الأمنية العراقية، أعلنت في وقت سابق، قصف الطيران العراقى وكر لإرهابيين من داعش بضربتين جويتين في محافظة الأنبار العراقية.

"قسد" تعتقل عشرات الأشخاص على صلة بداعش في مخيم الهول سوريا تنظيم داعش "قسد" تعتقل عشرات الأشخاص على صلة بداعش في مخيم الهول
العراق يتسلم 50 من عناصر داعش من سوريا العراق تنظيم داعش العراق يتسلم 50 من عناصر داعش من سوريا

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن بيان السلطات الأمنية العراقية أنه، "نتيجة لمعلومات وعمليات نوعية لجهاز المخابرات الوطني العراقى، تحت قيادة العمليات المشتركة نفذت القوات الجوية العراقية قصفا لوكر للإرهابيين بالقرب من وادي أبوموقانير ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الأنبار".

وأضاف البيان أن "القصف تم من خلال توجيه ضربتين جويتين دمرتا الوكر المستهدف وقضت على جميع من بداخله".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خدعة إيرانية كبرى تحاول تمريرها في الاتفاق النووي المحتمل خدعة إيرانية كبرى تحاول تمريرها في الاتفاق النووي المحتمل
اكتشف المزيد