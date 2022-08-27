أحد شيوخ الأنبار يكشف كيف نجا صدام حسين وولديه من الموت 2003

تابع مُظهَر الخِربيط أحد شيوخ الأنبار في العراق نقل مشاهداته لمرحلة ما بعد تعرض منازل عائلته للقصف الأميركي، في إبريل 2003، بعدما علم الأميركيون أن الرئيس العراقي صدام حسين وولديه موجودين في ضيافته وذلك في الحلقة الثانية من برنامج الذاكرة السياسية التي تبثه قناة العربية.

كان صدام متأثرا لسقوط ضحايا من المدنيين ولاسيما منهم عدد من الأطفال، وقد انتشل ابنه قصي أحد الأطفال الأحياء من تحت الأنقاض.

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في الحلقة يتحدث الخربيط عن لقاء جمعه بمحامية صدام بشرى الخليل التي نقلت له عن الرئيس العراقي الراحل اهتمامه به وسؤاله عنه بمودة. كذلك قال له رئيس هيئة الدفاع عن صدام حسين المحامي خليل الدلمي إن الرئيس شبهه بحاتم الطائي لأن الأخير قدم فرسه لإطعام ضيفه، عندما لم يجد ما يقدمه، بينما قدم مظهر الخربيط 18 من أبناء عائلته قرابين فداء، سقطوا نتيجة القصف على منازل العائلة، حيث كان يقيم صدام وقتها. مظهر الخربيط يتحدث أيضا عن المفاوضات بين ممثلين عن عشائر الأنبار والقوات الأميركية لتجنيب المحافظة الدمار.

في موازاة هذه المفاوضات، كانت عشائر الأنبار تشكل مقاومة عسكرية لمقاومة قوات التحالف وهو ما أدى لاحقا إلى حصول معركتي الفلوجة الأولى والثانية.

الشيخ مظهر الخربيط يكشف في الحلقة عن علاقة تنظيم القاعدة بإيران ويعطي أمثلة ومنها تدخل زعيم تنظيم "قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين" أبو مصعب الزرقاوي مع المقاومة العراقية لتحرير قنصل إيران والقائم بأعمال السفارة الإيرانية من قبضتهم في بغداد في 2006، وكيف تم تهريب خليفة الزرقاوي أبو حمزة المهاجر من سوريا إلى مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان في العام 2000 ثم لاحقا من هناك إلى إيران عبر دمشق بسيارات دبلوماسية إيرانية في 2001.