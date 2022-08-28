.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رئيس العراق لسفيرة أستراليا: ملتزمون بحماية البعثات الدبلوماسية

  • الخط
رئيس العراق يستقبل السفيرة الأسترالية
رئيس العراق يستقبل السفيرة الأسترالية

رئيس العراق لسفيرة أستراليا: ملتزمون بحماية البعثات الدبلوماسية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد الرئيس العراقي برهم صالح في لقاء مع السفيرة الأسترالية لدى بلاده بولا غانلي اليوم الأحد التزام القوات الأمنية بحماية البعثات الدبلوماسية، وذلك بعد انفجار تعرضت له سيارة تابعة لسفارتها نهاية الأسبوع الماضي.

وزير الصدر: نريد بلداً خالياً من الميليشيات والتبعية العراق وزير الصدر: نريد بلداً خالياً من الميليشيات والتبعية

ونقلت الرئاسة العراقية في بيان عن صالح قوله خلال اللقاء إن الحادث الذي تعرضت له سيارة السفارة الأسترالية "أمر مدان ومستنكر".

كانت وسائل إعلام عراقية ذكرت يوم الجمعة الماضي أن انفجارا استهدف سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة على طريق المطار المؤدي إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن العبوة "صغيرة" و"محلية الصنع"، وقد انفجرت بينما كانت قافلة دبلوماسية أسترالية تشق طريقها إلى المنطقة الخضراء.

ووقع الانفجار وسط جهود البعثة الدبلوماسية الأسترالية للتوسط بين مقتدى الصدر والإطار التنسيقي، وفقاً لـ"أسوشيتد برس".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
جدل في الشارع التركي بعد توقيف مطربة شهيرة.. لماذا؟ جدل في الشارع التركي بعد توقيف مطربة شهيرة.. لماذا؟
اكتشف المزيد