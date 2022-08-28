رئيس العراق لسفيرة أستراليا: ملتزمون بحماية البعثات الدبلوماسية

أكد الرئيس العراقي برهم صالح في لقاء مع السفيرة الأسترالية لدى بلاده بولا غانلي اليوم الأحد التزام القوات الأمنية بحماية البعثات الدبلوماسية، وذلك بعد انفجار تعرضت له سيارة تابعة لسفارتها نهاية الأسبوع الماضي.
ونقلت الرئاسة العراقية في بيان عن صالح قوله خلال اللقاء إن الحادث الذي تعرضت له سيارة السفارة الأسترالية "أمر مدان ومستنكر".
كانت وسائل إعلام عراقية ذكرت يوم الجمعة الماضي أن انفجارا استهدف سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة على طريق المطار المؤدي إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن العبوة "صغيرة" و"محلية الصنع"، وقد انفجرت بينما كانت قافلة دبلوماسية أسترالية تشق طريقها إلى المنطقة الخضراء.
ووقع الانفجار وسط جهود البعثة الدبلوماسية الأسترالية للتوسط بين مقتدى الصدر والإطار التنسيقي، وفقاً لـ"أسوشيتد برس".
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