بسبب الوضع الأمني.. تعطيل الدوام الرسمي غداً في العراق

مع تواصل أعمال العنف في بغداد عقب اعلان مقتدى الصدر في وقت سابق اليوم اعتزاله العمل السياسي، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي غدا الثلاثاء في جميع محافظات البلاد بسبب الأوضاع الأمنية، بحسب ما نقلته وكالة الأنبا ءالعراقية (واع).

كما أعلنت ست محافظات تعطيل الدوام الرسمي، وهي صلاح الدين وواسط ونينوى وميسان وذي قار والمثنى.

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جاء ذلك، فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق حظر التجول الشامل في كافة أنحاء البلاد بداية من السابعة مساء اليوم بالتوقيت المحلي، بعد احتجاجات لأنصار التيار الصدري عقب إعلان زعيمهم مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.

وشهدت العاصمة العراقية اليوم أحداث عنف واحتجاجات في المنطقة الخضراء سقط فيها 12 قتيلاً، بحسب ما ذكرته "فرانس برس"، كما قتل جنديين من الجيش العراقي بحسب مراسل "العربية".

وكان الصدر أعلن في وقت سابق اليوم بتغريدة على حسابه في تويتر اعتزال العمل السياسي، وغلق المكاتب التابعة لتياره، بعد أشهر من الانسداد في المشهد السياسي بالبلاد، وتعثر في انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، إثر تعنت خصوم الصدر من الإطار التنسيقي الموالي لإيران.