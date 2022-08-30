مشهد مؤثر.. عراقي يتلقى مكالمة تخبره بمقتل ابنه في بغداد
ارتفعت حصيلة الاشتباكات إلى 30 قتيلا معظمهم من أنصار الصدر
تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء مقطع فيديو مؤثر لعراقي لحظة تلقيه مكالمة تخبره بمقتل ابنه بالمنطقة الخضراء.
في مشهد مؤثر.. لحظات استقبال عراقي لمكالمة تخبره بمقتل ابنه بالمنطقة الخضراء #العراق #العربية pic.twitter.com/bKXX6og1mU— العربية (@AlArabiya) August 30, 2022
تجددت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة في المنطقة الخضراء ومحيطها لليوم الثاني على التوالي بين أنصار التيار الصدري وميليشيا الحشد داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الثلاثاء.
وحسب مصادر مطلعة وناشطين، فإن المواجهات استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة. وارتفعت حصيلة الاشتباكات إلى 30 قتيلا معظمهم من أنصار الصدر إضافة إلى سقوط مئات الجرحى.
مشاهد مباشرة للاشتباكات المستمرة من داخل المنطقة الخضراء في #بغداد#العربية pic.twitter.com/b4ZfhN8UoI— العربية (@AlArabiya) August 30, 2022
وتسببت أزمة سياسية مطولة أعقبت انتخابات أجريت في أكتوبر/تشرين الأول، تنافس خلالها الجانبان على السلطة، في بقاء البلاد بدون حكومة لأطول فترة متصلة على الإطلاق، كما أدت إلى اضطرابات جديدة بينما تكافح البلاد للتعافي من عقود من الصراع.
ويعارض رجل الدين مقتدى الصدر كافة أشكال التدخل الأجنبي في بلاده سواء من الولايات المتحدة والغرب أو من إيران. ويقود فصيلا مسلحا قوامه الآلاف، فضلا عن ملايين الأنصار في أنحاء العراق. ويسيطر منافسوه، وهم متحالفون مع إيران، على عشرات من الفصائل شديدة التسليح دربتها القوات الإيرانية.
-
روسيا تتهم أوكرانيا مجددا بقصف مبنى لتخزين الوقود بمحطة زابوريجيامن المقرر أن يزور وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة الطاقة النووية في الأيام المقبلة العرب والعالم
-
تجدد الاشتباكات ببغداد.. وسقوط 4 صواريخ بالمنطقة الخضراءمصدر طبي: 23 قتيلاً من أنصار مقتدى الصدر في حصيلة جديدة للاحتجاجات العنيفة العراق
-
باكستان: إعادة البناء بعد الفيضانات ستكلفنا 10 مليارات دولارتطلق الأمم المتحدة والحكومة الباكستانية رسمياً اليوم نداءً للحصول على تبرّعات قيمتها 160 مليون دولار لتمويل مساعدات طارئة لباكستان العرب والعالم