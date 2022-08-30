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مشهد مؤثر.. عراقي يتلقى مكالمة تخبره بمقتل ابنه في بغداد

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الأب المفجوع
ميليشيات العراق

مشهد مؤثر.. عراقي يتلقى مكالمة تخبره بمقتل ابنه في بغداد

ارتفعت حصيلة الاشتباكات إلى 30 قتيلا معظمهم من أنصار الصدر

دبي - العربية.نت

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تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء مقطع فيديو مؤثر لعراقي لحظة تلقيه مكالمة تخبره بمقتل ابنه بالمنطقة الخضراء.

تجددت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة في المنطقة الخضراء ومحيطها لليوم الثاني على التوالي بين أنصار التيار الصدري وميليشيا الحشد داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الثلاثاء.

وحسب مصادر مطلعة وناشطين، فإن المواجهات استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة. وارتفعت حصيلة الاشتباكات إلى 30 قتيلا معظمهم من أنصار الصدر إضافة إلى سقوط مئات الجرحى.

وتسببت أزمة سياسية مطولة أعقبت انتخابات أجريت في أكتوبر/تشرين الأول، تنافس خلالها الجانبان على السلطة، في بقاء البلاد بدون حكومة لأطول فترة متصلة على الإطلاق، كما أدت إلى اضطرابات جديدة بينما تكافح البلاد للتعافي من عقود من الصراع.

ويعارض رجل الدين مقتدى الصدر كافة أشكال التدخل الأجنبي في بلاده سواء من الولايات المتحدة والغرب أو من إيران. ويقود فصيلا مسلحا قوامه الآلاف، فضلا عن ملايين الأنصار في أنحاء العراق. ويسيطر منافسوه، وهم متحالفون مع إيران، على عشرات من الفصائل شديدة التسليح دربتها القوات الإيرانية.

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