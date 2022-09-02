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السجن لعراقي بأستراليا.. ارتكب فعلا مقززا مع طفلة عمرها 3 سنوات

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من كاميرا المراقبة التي وثقت الحادثة
من كاميرا المراقبة التي وثقت الحادثة

السجن لعراقي بأستراليا.. ارتكب فعلا مقززا مع طفلة عمرها 3 سنوات

دبي - العربية.نت

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أصدرت محكمة في سيدني الأسترالية، الجمعة، حكما بالسجن على عراقي دِين باحتجاز طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات وارتكاب عمل غير لائق بحقها.

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وحكم على محمد حسن البياتي (33 عاما) بالسجن أربع سنوات مع عدم الإفراج المشروط لمدة عامين وثلاثة أشهر، ليسدل بذلك الستار على قضية أثارت جدلا واسعا في أستراليا. وفقا لصحيفة "ذي أسترالين".

اقتادها لمكان معزول

وأفاد الادعاء العام بأن البياتي، الذي كان يعمل حارس أمن في مركز تسوق، قاد الطفلة إلى مكان معزول بعد أن وجدها تلعب مع شقيقتها (سبع سنوات) في المنطقة المخصصة لألعاب الأطفال في ديسمبر 2016.

وأظهرت لقطات مأخوذة من كاميرا المراقبة البياتي وهو يمشي مع الطفلة ومن ثم يتوجه إلى منطقة تحت السلالم، حيث اختفى هو والطفلة عن أنظار كاميرات المراقبة لمدة 11 دقيقة.

رغبات جنسية

من جهته، قال القاضي خلال نطقه للحكم إن البياتي احتجز الضحية من أجل إشباع رغباته الجنسية، مضيفا "عندما ينظر المرء بعناية إلى جميع الأدلة، يتضح لي أنه كان لديه اهتمام جنسي بالضحية".

وحاول فريق الدفاع عن البياتي تبرير الفعل عندما أبلغوا المحكمة أن المدان عانى قبل أن يأتي إلى أستراليا بالقارب كلاجئ من العراق، بما في ذلك رؤية جثة مقطوعة الرأس. لكن القاضي لم يجد أن ذلك كان سببا مقنعا لإسقاط التهمة.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قال قبل 3 سنوات إنه سيعمل على ترحيل البياتي بعد إدانته، واصفا ما قام به بـ "الجريمة المثيرة للاشمئزاز".

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