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"إيران لن تحكم العراق".. هتاف يعلو بتظاهرات بغداد

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تظاهرات بغداد
من تظاهرات ساحة النسور

"إيران لن تحكم العراق".. هتاف يعلو بتظاهرات بغداد

دبي - العربية.نت

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نظم متظاهرون، اليوم الجمعة، مسيرة في ساحة النسور بالعاصمة العراقية بغداد صوب مجلس القضاء الأعلى وسط العاصمة للمطالبة بإنهاء الفساد والمحاصصة. وردد المتظاهرون هتافات منددة بتدخل طهران في شؤون العراق، قائلين "إيران ما تحكم بعد".

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إجراءات أمنية مشددة

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن المسيرة، التي شارك فيها متظاهرون من قوى حركة تشرين قدموا من عدة محافظات، جرت وسط إجراءات أمنية مشددة.

يذكر أن العاصمة العراقية عاشت قبل أيام (في 29 أغسطس المنصرم 2022) اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل 30 شخصا وإصابة حوالي 600 خلال المواجهات التي اندلعت يوم الاثنين الماضي، واستمرت قرابة 24 ساعة في المنطقة الخضراء شديدة التحصين والتي تضمّ مقار الحكومة وبعثات دبلوماسية، بين أنصار الصدر من جهة، وعناصر من الحشد الشعبي من جهة ثانية.

اعتزال نهائي

ووقعت تلك الاشتباكات إثر نزول عشرات الآلاف من أنصار الزعيم الصدري إلى الشارع للتعبير عن غضبهم، بعد إعلانه "انسحابه النهائي" من الحياة السياسية.

فيما تضامنت العديد من المحافظات الجنوبية مع تلك التظاهرات لاسيما البصرة.

10 أشهر بلا حكومة

أتى هذا التوتر بعد أشهر على إجراء انتخابات نيابية في العاشر من أكتوبر الماضي 2021، فاز فيها الصدر بالحصة الأكبر في البرلمان، دون أن يتمكن من تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس جديد للبلاد، لعدم اكتمال النصاب، ولتمسك "الإطار التنسيقي" خصم الصدر اللدود، الذي يضم نوري المالكي وتحالف الفتح وأحزاباً أخرى موالية لإيران، بتشكيل الحكومة.

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