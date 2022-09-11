الأعرجي: تعليمات مشددة من الكاظمي بحماية السفارات في العراق

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر تعليمات مشددة إلى القوات الأمنية لحماية السفارات والبعثات العاملة في البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف خلال بيان أن "القائد العام للقوات المسلحة، أصدر تعليمات مشددة إلى القوات الأمنية، لحماية السفارات والبعثات العاملة في العراق"، لافتا إلى أن "استقرار العراق هو استقرار للمنطقة، وأن وحدة الشعب العراقي قضية مهمة، وحفظ السيادة شيء مقدس بالنسبة للعراقيين".

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التظاهرات حاصرت المنطقة الخضراء

تأتي تصريحات الأعرجي، بعدما حاصرت التظاهرات أواخر الشهر الماضي المنطقة الخضراء في بغداد وهددت البعثات الدبلوماسية على خلفية الصراع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الموالي لإيران.

وعقب عودة المنطقة الخضراء للهدوء النسبي، وجه الكاظمي بفتح تحقيق عاجل في أحداث المنطقة الخضراء، والكشف عن مصادر إطلاق النار على المتظاهرين.

"حماية المتظاهرين"

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أواخر الشهر الماضي إن الكاظمي وجه بمنع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني، أو عسكري، أو مسلح منعا باتا.

وشدد على التزام الوزارات والهيئات والأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل وفق السياقات والصلاحيات والضوابط الممنوحة لها.

كما أكد أن القوات الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين، وأن أي مخالفة للتعليمات الأمنية بهذا الصدد ستكون أمام المساءلة القانونية.

تحقيق

أيضا، وجه بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء، ومصادر إطلاق النار، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون.

يذكر أن العراق يشهد منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2021، شللاً سياسياً تاماً، تأزم أكثر منذ يوليو الماضي (2021) مع نزول طرفي الخلاف الأبرز إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد.