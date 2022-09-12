تحالف السيادة العراقي: ندعم انتخابات مبكرة بظل حكومة مقبولة

أبدى رئيس تحالف السيادة في العراق خميس الخنجر اليوم الاثنين دعمه لانتخابات مبكرة "حرة ونزيهة" في ظل حكومة "قوية" مقبولة من جميع الأطراف.

وأوضح الخنجر عبر حسابه على تويتر أن "إنقاذ الوطن وحماية السلم الأهلي أولويتنا في هذه المرحلة الحساسة".

مادة اعلانية

كذلك أضاف أن هدف تحالف السيادة هو "صياغة حوار وطني شامل ورؤية يتفق عليها الجميع من دون غلبة طرف على آخر".

وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أعلن أمس الأحد أنه لا انتخابات مبكرة إلا بعد استئناف مجلس النواب لعقد جلساته وتشكيل حكومة جديدة "مكتملة الصلاحية"، وذلك بعد حكم قضائي برفض حل البرلمان.

حل البرلمان

من جهتها، ردت المحكمة الاتحادية العليا الأسبوع الماضي دعوى مرفوعة لحل مجلس النواب العراقي، وعزت ذلك إلى أن اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور والقانون لا تتضمن حل البرلمان.

يذكر أن العراق يشهد منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر العام الماضي (2021)، شللاً سياسياً تاماً، تأزم أكثر منذ يوليو المنصرم مع نزول طرفي الخلاف الأبرز إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد (الصدر والإطار التنسيقي الذي يضم نوري المالكي وتحالف الفتح وفصائل وأحزاب أخرى موالية لإيران).

خلاف على تشكيل الحكومة

فقد بلغ الخلاف أوجه مع بدء مطالبة التيار الصدري منذ شهرين بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات في ظل رفض خصومه في الإطار هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة قبل أي انتخابات جديدة.

فيما ساند الحلبوسي وبارزاني حليفهما، إلا أنهما نبها خلال الفترة الماضية إلى ضرورة احترام الأصول والقوانين الدستورية، لاسيما بعد أن أعلن مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية في البلاد أن حل البرلمان يخرج عن صلاحياتهما.

يشار إلى أن تحالف السيادة تأسس يوم 25 يناير/كانون الثاني 2022، برئاسة خميس الخنجر متكوّناً من تحالف تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي ومن تحالف عزم الذي كان يرأسه خميس الخنجر.