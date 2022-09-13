إعلام إيراني: قراصنة عراقيون يخترقون وزارة الاستخبارات والأمن
مجموعة تطلق على نفسها "فريق سايبر – جي إن العراقي"، أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات السيبرانية
نقلت مواقع إخبارية إيرانية عن مصادر أمنية، أن قراصنة عراقيين اخترقوا عددا من المواقع الرسمية الإيرانية بهجوم إلكتروني من خارج الحدود.
وأكد موقع "سحام نيوز" أن الهجوم السيبراني استهدف مواقع "قناة العالم" الإخبارية، وصحيفة "صبح نو" التابعة للحرس الثوري الإيراني، وموقع وزارة الاستخبارات الإيرانية.
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وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها "فريق سايبر – جي إن العراقي"، مسؤوليتها عن الهجمات السيبرانية التي عطلت مواقع إيرانية دون ذكر أي تفاصيل.
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