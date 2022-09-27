الخزعلي: ائتلاف إدارة الدولة يمثل تفاهمات لتشكيل حكومة جديدة بالعراق

قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق العراقية قيس الخزعلي، الثلاثاء، إن ائتلاف إدارة الدولة الذي جرى تشكيله في الآونة الأخيرة يمثل تفاهمات لتشكيل الحكومة الجديدة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الخزعلي قوله، إنه "لا يوجد تغيير في الإطار التنسيقي أو تغيير في القوى السنية والكردية"، مؤكدا أن ائتلاف إدارة الدولة "جاء لظروف سياسية جديدة بعد انسحاب الكتلة الصدرية".

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وأضاف خلال مشاركته في ملتقى الرافدين بالعاصمة بغداد، أن "هذا الائتلاف يمثل تفاهمات فوقية لتشكيل حكومة جديدة، ومنذ البداية توافقنا في الإطار التنسيقي على أن تكون هذه الحكومة خدمية لكسب ثقة المواطنين التي فقدت".

وكان عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة فادي الشمري أعلن، الأحد الماضي، عن التوصل لاتفاق لتشكيل تحالف إدارة الدولة بين الإطار التنسيقي الشيعي وحزبين كرديين وتحالفي العزم والسيادة السنيين وبابليون، وتوقيع ورقة الاتفاق السياسي بهذا الشأن.

وأضاف الشمري عبر حسابه على تويتر، أن تشكيل التحالف الجديد يأتي أملا في "استكمال مشاورات تسمية مرشح رئاسة الجمهورية، وتحديد موعد استئناف عمل مجلس النواب العراقي لمهامه الدستورية".

هذا وأكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق جاسم محمد عبود، الثلاثاء، أن "جميع السلطات الاتحادية يجب أن تعمل بموجب الدستور".

وأضاف عبود في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية أن "الغاية من المحكمة الاتحادية هي صيانة الدستور ومنع تجاوز السلطات"، مؤكداً "عدم تقديم أي مقترحات من قبلنا تتعلق بمنح المحكمة الاتحادية صلاحيات أوسع".

وتابع أن "المشكلة التي يمر بها العراق ليست في الدستور ولا في اختصاصات المحكمة الاتحادية وإنما المشكلة في تطبيق الدستور وسوء التعامل معه".

وأوضح أن "المحكمة الاتحادية هي الرقيب على جميع السلطات لكيلا تتجاوز الدستور، وليس من اختصاصاتها حل البرلمان، والدستور رسم الطرق والجهات التي لديها الحق في حله".