.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عمار الحكيم: تحالف ائتلاف إدارة الدولة تشكّل ليكون جامعاً للقوى الأساسية بالعراق

  • الخط
عمار الحكيم من اللقاء
العراق

عمار الحكيم: تحالف ائتلاف إدارة الدولة تشكّل ليكون جامعاً للقوى الأساسية بالعراق

رئيس تيار الحكمة قال إن لقاءه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان بلا سقف للوقت أو للصراحة

العربية.نت - ميس الحربي

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، في لقاء مع قناة "الحدث"، خلال ملتقى الرافدين للحوار، إن لقاءه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان بلا سقف للوقت أو للصراحة.

وأكد أنه "تم نقاش العلاقات البينية بين العراق والسعودية".

الحكيم أشار إلى أن تحالف ائتلاف إدارة الدولة تشكّل ليكون جامعا للقوى الأساسية في البلاد، وهو من مخرجات الحوار الوطني الذي كان برعاية رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

رئيس تيار الحكمة أضاف أن حكومة الكاظمي نجحت في تهدئة الشارع العراقي وإقامة علاقات متوازنة مع الجميع، والانفتاح إقليميا ودوليا.

بعد رفض استقالة الحلبوسي.. قصف على المنطقة الخضراء يوقع 7 جرحى العراق العراق بعد رفض استقالة الحلبوسي.. قصف على المنطقة الخضراء يوقع 7 جرحى
الخزعلي: ائتلاف إدارة الدولة يمثل تفاهمات لتشكيل حكومة جديدة بالعراق العراق العراق والكاظمي الخزعلي: ائتلاف إدارة الدولة يمثل تفاهمات لتشكيل حكومة جديدة بالعراق
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إدانة متحفظة من إدارة بايدن لقمع الاحتجاجات الشعبية في إيران.. لماذا؟ إدانة متحفظة من إدارة بايدن لقمع الاحتجاجات الشعبية في إيران.. لماذا؟
اكتشف المزيد