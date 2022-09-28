عمار الحكيم: تحالف ائتلاف إدارة الدولة تشكّل ليكون جامعاً للقوى الأساسية بالعراق

قال رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، في لقاء مع قناة "الحدث"، خلال ملتقى الرافدين للحوار، إن لقاءه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان بلا سقف للوقت أو للصراحة.

وأكد أنه "تم نقاش العلاقات البينية بين العراق والسعودية".

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الحكيم أشار إلى أن تحالف ائتلاف إدارة الدولة تشكّل ليكون جامعا للقوى الأساسية في البلاد، وهو من مخرجات الحوار الوطني الذي كان برعاية رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

رئيس تيار الحكمة أضاف أن حكومة الكاظمي نجحت في تهدئة الشارع العراقي وإقامة علاقات متوازنة مع الجميع، والانفتاح إقليميا ودوليا.