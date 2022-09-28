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واشنطن: الضربات الإيرانية في كردستان العراق "وقحة"

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صورة للقصف الإيراني (موقع كردستان 24)
صورة للقصف الإيراني (موقع كردستان 24)
العراق

واشنطن: الضربات الإيرانية في كردستان العراق "وقحة"

واشنطن: "نستنكر التعليقات الصادرة عن الحكومة الإيرانية التي تهدد بشن هجمات أخرى على العراق"

دبي - قناة العربية

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دانت الولايات المتحدة الأميركية، الضربات الإيرانية في كردستان العراق، ووصفتها بأنها "وقحة".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، في وقت سابق الأربعاء، أنه أطلق صواريخ وطائرات مسيّرة على أهداف للمسلحين في المنطقة الكردية بشمال العراق، وأكد مسؤول أن 9 أشخاص قتلوا.

كردستان العراق
كردستان العراق

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان: "علاوة على ذلك، نستنكر كذلك التعليقات الصادرة عن الحكومة الإيرانية التي تهدد بشن هجمات أخرى على العراق".

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وأعلنت الخارجية العراقية في بيان صادر عن المتحدّث باسمها، الأربعاء، أن بغداد تعتزم استدعاء السفير الإيراني في العراق تعبيراً عن الاحتجاج على قصف استهدف مناطق عدة في إقليم كردستان في شمال البلاد.

وأورد البيان أنه "سيتم استدعاء السفير الإيراني في بغداد بشكل عاجل لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة جرّاء عمليات القصف المستمرة" التي أوقعت قتلى ومصابين.

وفي سياق ردود أفعال الدول الغربية، طالبت بريطانيا إيران بـ"وقف قصفها لإقليم كردستان العراق".

وشددت ألمانيا على أن "التصعيد الإيراني في إقليم كردستان العراق غير مقبول".

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